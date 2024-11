Billel Omrani (31 de ani) a bifat primele minute pentru Poli Iași în remiza, scor 1-1, cu UTA Arad, din Grupa C a Cupei României

Moldovenii au deschis scorul prin Harisson în minutul 30, după o greșeală în lanț al echipei antrenate de Mircea Rednic.

Fabry a restabilit egalitatea, în minutul 56, și a stabilit scorul final al partidei din Copou.

Billel Omrani: „Am mentalitate de câștigător și vreau să ajut echipa”

Transferat în această vară de Poli Iași, după o experiență în Polonia, Billel Omrani a debutat în tricoul moldovenilor.

Fostul atacant al celor de la CFR Cluj și FCSB s-a declarat fericit că a revenit pe teren și își dorește ca Poli Iași să iasă din grupa de Cupa României.

„Mă bucur că am reușit să revin pe teren și să joc 90 de minute și sunt foarte fericit. A fost un efort mare, am fost puțin așa și așa, dar acum mă simt fericit că am revenit pe teren.

UTA a început foarte bine, după care noi am reușit să marcăm în urma unui contraatac foarte frumos pentru mine. A fost un meci foarte agresiv. Eram mai fericit dacă am fi câștigat meciul asta.

Avem șansa mare să ieșim din grupa aceasta, dar trebuie sa dăm tot în fiecare meci pentru a merge mai departe. Cupa e un obiectiv pentru noi, iar în campionat ne dorim să urcăm în clasament”, a declarat Omrani la Prima Sport.

Este de precizat faptul că Omrani nu a figurat până acum pe lista jucătorilor eligibili pentru a juca în campionat pentru moldoveni.

Întrebat dacă se va lupta pentru un loc de titular, Omrani a dezvăluit că își dorește să își ajute cât mai mult echipa și speră să fie în lot și pentru meciul cu Oțelul, din etapa #15 a Ligii 1:

„Am mentalitate de câștigător și vreau să ajut echipa cel mai mult și echipa să mă ajute pe mine să marchez și să câștigăm multe meciuri.

Sper să fac toate antrenamentele ca să fiu în lot la meciul de duminică”.

Următorul meci al celor de la Poli Iași în Cupa României va fi în deplasare contra celor de la Sănătatea Cluj, pe 4 decembrie.