Bogdan Bălănescu (49 de ani), președintele celor de la FC Voluntari, a criticat dur arbitrajele și programările făcute de Federația Română de Fotbal (FRF).

Oficialul ilfovenilor a anunțat că echipa sa va folosi juniorii în ultimul meci din grupele Cupei României, deși are șanse să se califice în sferturile de finală.

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FC Voluntari face parte dintr-o grupă alături de Dinamo și Universitatea Craiova, iar Bălănescu a sugerat că FRF ar prefera calificarea celor două echipe în sferturile Cupei României, în detrimentul formației ilfovene.

Bogdan Bălănescu: „Poate trebuiau să meargă Dinamo și Craiova în sferturi”

Declarațiile au venit după remiza spectaculoasă cu FC Botoșani, scor 3-3, în etapa #16 din Liga 1. Voluntari a revenit de la 0-3, dar Bălănescu s-a arătat nemulțumit atât de unele decizii de arbitraj, cât și de programul echipei.

„A explodat tensiometrul, avem o părere de rău, puteam să și câștigăm, am avut câteva ocazii mari pe final de joc. Dar ne luptăm cu toată lumea, cu VAR, cu programările, cu tot. Mereu primim explicații, ce pot să mai zic.

Am avut 11 metri clar la Sepsi, dat de VAR, arbitrul nu l-a dat. Am avut 2 de 11 metri cu Corvinul, am avut fault în atac la meciul cu Galați, ce putem face, ne luptăm”, a declarat Bălănescu, potrivit sptfm.ro.

FC Voluntari amenință că trimite juniorii în Cupa României

FC Voluntari urmează să joace joi seară, la Piatra Neamț, împotriva celor de la FC Bacău, în ultima etapă a grupelor Cupei României, iar duminică, de la ora 14:00, are programată deplasarea cu UTA Arad, în campionat.

Președintele ilfovenilor consideră că intervalul dintre cele două meciuri este prea scurt.

Va trebui să sacrificăm Cupa României cu Bacău. Am fost programați joi seara la Piatra Neamț și duminică, la prânz, la Arad. Vom merge cu tineretul, așa suntem tratați, așa vom trata și noi competițiile. Poate incomodăm, poate trebuiau să meargă Dinamo și Craiova în sferturi, așa că mergem cu echipa a treia. Echipa a doua are meci Bogdan Bălănescu, președintele celor de la FC Voluntari

După criticile privind arbitrajul și programările, președintele lui FC Voluntari a revenit la partida de la Botoșani.

„Eu sunt supărat că s-a ajuns la 0-3, nu că am făcut 3-3, trebuie să vedem și slăbiciunile noastre. Dar să nu uităm, în prima repriză, 11 metri întors la VAR. Repriza a doua, 11 metri întors la VAR. Că 2 milimetri, 2 centimetri, asta e. Noi avem bun-simț și nu deranjăm.

Nu cred că e un blocaj, se poate supăra domnul Pârvu pe mine, dar cred că până la primirea unui gol, strategia e greșită.

Cea mai mare problemă e începutul de joc. Dacă Florin Pârvu va remedia această meteahnă a noastră… Nu te așezi bine pe bancă și deja adversarul se bucură”, a mai spus acesta.

Cum arată situația în grupa celor de la Voluntari din Cupa României

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 2 6 2 U Craiova 2 4 3 FC Voluntari 2 4 4 FC Bacău 2 1 5 Sporting Liești 2 1 6 Chindia Târgoviște 2 0

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