Inter Miami - Columbus Crew 0-3. Lionel Messi (39 de ani) și-a pierdut cumpătul în timpul meciului și a lovit un adversar cu mingea în față.

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Inter Miami și Columbus Crew s-au întâlnit în primul meci din play-off-ul din MLS. Oaspeții au început perfect partida, după ce Gonzalo Tapia a deschis scorul în minutul 9, din penalty.

FOTO. Messi l-a lovit cu mingea în față pe Gonzalo Tapia

Ulterior, în minutul 36, Inter Miami a rămas în inferioritate numerică după ce Gonzalo Lujan a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Mai fusese avertizat în minutul 13.

Spiritele s-au încins pe finalul primei reprize, atunci când Messi și Tapia s-au duelat la marginea terenului. Starul lui Inter Miami a obținut un aut, a luat ulterior mingea, dar adversarul său nu l-a lăsat să reia jocul.

Messi și-a pierdut cumpătul și l-a lovit cu mingea în față pe Tapia. Atacantul originar din Chile s-a prăbușit la pământ, iar situația a degenerat.

Arbitrul Allen Chapman le-a arătat ambilor jucători cartonașul galben. Tapia a fost avertizat pentru că a blocat repunerea mingii în joc, iar Messi pentru comportament nesportiv.

Cei de la Columbus Crew au cerut eliminarea lui Messi, dar sistemul VAR nu a intervenit, iar starul lui Inter Miami va putea evolua în returul programat pe 28 noiembrie.

Columbus Crew s-a impus cu scorul de 3-0. Gonzalo Tapia a bifat „dubla” în minutul 58. Al treilea gol a fost reușit de Habroune.

Cred că am jucat cu multă personalitate. Aceasta face parte din caracterul nostru. Suntem o echipă care vrea să joace fotbal, să meargă în atac și să își creeze multe ocazii de gol. Aș spune că am profitat din plin de acest lucru. Gonzalo Tapia, atacant la Columbus Crew, conform MLS

Înaintea partidei, Lionel Messi a primit din partea lui Jorge Mas, proprietarul lui Inter Miami, a doua sa Gheată de Aur a MLS.

Argentinianul a încheiat sezonul regulat din 2026 din postura de golgheter al campionatului, cu 26 de reușite, devenind primul jucător care câștigă acest trofeu în două sezoane consecutive.

Messi is the first MLS player to win back-to-back Golden Boot awards 🐐 (via @MLS on Apple TV) https://t.co/6AWgGsqovL — ESPN FC (@ESPNFC) November 21, 2026

VIDEO. Rezumat Inter Miami - Columbus Crew 0-3

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