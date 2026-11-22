Arbitrul român Istvan Kovacs (42 de ani) a fost delegat la meciul dintre Manchester City și Napoli, din etapa #5 a fazei principale din Liga Campionilor.

Partida se va disputa marți, de la ora 22:00, și va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.

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Delegarea lui Kovacs a venit după criticile dure pe care le-a primit după meciul dintre CFR Cluj și Oțelul, încheiat cu scorul de 3-2, în care a acordat și două cartonașe roșii.

Istvan Kovacs, delegat la Manchester City - Napoli

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la confruntarea de marți dintre Manchester City și Napoli, din etapa a 5-a din faza principală a Ligii Campionilor.

Acesta va fi asistat la margine de tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. În camera VAR se vor afla polonezul Tomasz Kwiatkowski și olandezul Dennis Higler. Al patrulea oficial e Florin Andrei, potrivit uefa.com.

Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan, va arbitra Manchester City - Napoli în Youth League, marți de la ora 17:00. Asistenți vor fi Cosmin Bojan și Ionuț Neacșu.

Istvan și Szabolcs Kovacs

Manchester City are un început aproape perfect în Liga Campionilor, cu 3 victorii obținute în 4 partide. „Cetățenii” au fost învinși de PSG cu scorul de 2-4 pe 14 octombrie.

Echipa antrenată de Enzo Maresca se afla pe locul 7 în Liga Campionilor, cu 9 puncte, în timp ce Napoli se poziționează pe locul 27, cu doar 3 puncte.

Italienii au obținut o singură victorie în această ediție a competiției, 4-3 cu Bodo/Glimt pe 20 octombrie.

12 meciuri a arbitrat Istvan Kovacs în acest sezon: 7 în Superliga, 2 în preliminariile UCL, unul în faza principală a competiției, unul în Liga Națiunilor și unul în campionatul Arabiei Saudite

În faza principală a Ligii Campionilor, Istvan Kovacs a mai arbitrat duelul dintre Real Madrid și Leipzig, scor 4-1, disputat pe 21 octombrie, la capătul căruia a fost lăudat de Jose Mourinho, antrenorul „galacticilor”.

În 2025, Istvan Kovacs a devenit primul arbitru care a fost delegat la finala tuturor celor trei competiții europene majore de club organizate de UEFA.

Cele trei finale europene arbitrate de Istvan Kovacs:

Finala Conference League 2022: AS Roma – Feyenoord 1-0

Finala Europa League 2024: Atalanta – Bayer Leverkusen 3-0

Finala Ligii Campionilor 2025: Paris Saint-Germain – Inter 5-0

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