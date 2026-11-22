Jamal Musiala, 23 de ani, în centrul conflictului de la Bayern. Trei dintre cei mai influenți oficiali ai clubului munchenez, ultimul fiind Karl-Heinz Rummenigge, au sugerat că mijlocașul ar putea să nu mai joace la cel mai bun nivel și ar trebui să i se reducă salariul.

Asociația Internațională a Fotbaliștilor (FIFPro) a protestat împotriva strategiei lui Bayern, iar un neurolog german a acuzat gruparea alb-roșie: „Duce lucrurile la extrem”.

Ce a descoperit Bild despre starea de sănătate a jucătorului. Altă alarmă chiar în această săptămână.

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Coșmarul lui Jamal Musiala a început în luna august. Cel mai valoros tânăr jucător german, 23 de ani, s-a prăbușit pe teren în două meciuri amicale. Starul lui Bayern a leșinat!

Un renumit neurolog, Christoph Kleinschnitz, a susținut că suferă de crize de tip absență, formă care se manifestă prin episoade scurte de pierdere a cunoștinței. O „disfuncție neurologică”, dar căderile ar fi avut explicație și schimbarea de tratament care declanșa asemenea efecte secundare.

Rummenigge: „Cifrele salariului primit de Musiala nu mai sunt justificate”

În ultimele zile, a surprins reacția mai multor oficiali importanți ai clubului munchenez: președintele de onoare Uli Hoeness, directorul general Jan-Christian Dreesen și fostul CEO Karl-Heinz Rummenigge, membru al Consiliului de Supraveghere bavarez.

Toți au spus același lucru: este posibil ca Musiala să nu mai joace niciodată la cel mai bun nivel și contractul său ar trebui rediscutat.

25 de milioane de euro este salariul anual al lui Jamal Musiala, cel mai bine plătit jucător al lui Bayern

„Ce au zis Uli și Jan-Christian este OK. Musiala are o problemă de sănătate. La fel de bine-cunoscut e că are un contract care implică o sumă foarte mare de bani.

Trebuie să analizăm cum gestionăm această situație. E responsabil, perfect normal”, a declarat Rummenigge pentru Sky Deutschland.

Trebuie să vorbim cu Musiala, cu familia lui și cu agentul său. În actuala situație, cifrele salariului primit nu mai sunt justificate. Și niciun club nu ar dori să-l transfere în aceste circumstanțe Karl-Heinz Rummenigge, membru în Consiliul de Supraveghere al clubului

Musiala se confruntă cu efecte secundare recurente. A leșinat și luni!

De ce au reacționat astfel șefii lui Bayern? Potrivit Bild, clubul ar fi descoperit că Jamal se confruntă cu efecte secundare recurente.

Starea lui nu s-a schimbat și poate leșina oricând, cum s-a întâmplat de două ori în vară.

Mai mult: tabloidul german susține că Musiala și-a mai pierdut cunoștința în două rânduri după căderile din august. Ultima dată, chiar în această săptămână. Luni, 16 noiembrie.

Vineri seară, internaționalul german a revenit pe teren, evoluând în ultimele 20 de minute la 1-1 cu FC Koln. A lipsit și din cauza unei rupturi musculare.

Asociația Internațională a Fotbaliștilor Profesioniști nu acceptă comportamentul campioanei Bundesligii.

FIFPro acuză Bayern și afirmă „profunda îngrijorare” după declarațiile conducerii grupării legate de starea de sănătate și contractul lui Musiala.

Bayern are datoria de a avea grijă de Musiala. În tot fotbalul profesionist, incertitudinea cu privire la viitorul unui jucător poate avea un impact negativ asupra sănătății sale mintale, mai ales atunci când se recuperează după o accidentare. Expunerea problemelor de sănătate și a viitorului lui Musiala ca subiecte de dezbatere publică nu face decât să crească această presiune FIFPro, comunicat după reacțiile clubului

Critici anti-Bayern : „Au dus lucrurile la extrem. Nu ajută. Dimpotrivă!”

Un neorolog german, Jonatan Hoffmann, a criticat dur clubul chiar în timpul adunării generale anuale a lui Bayern.

„Am un respect absolut față de Jamal Musiala, pentru că a vorbit public despre afecțiunea sa. Și știu că poate fi foarte, foarte dificil pentru oamenii aflați într-o astfel de situație” , a spus Hoffmann, fan plătitor al clubului.

„În astfel de momente, ai nevoie de sprijin. Ceea ce nu ajută deloc este să critici public pe cineva, să te întrebi dacă va mai ajunge vreodată la nivelul anterior. Jan-Christian Dreesen, Uli Hoeness și, în special, Karl-Heinz Rummenigge au dus lucrurile la extrem”.

Concluzia ironică a medicului: „Aceste reacții nu au nicio legătură cu mult discutatul «Mia san mia» (n.r. „Noi suntem cine suntem”, motto-ul clubului) și cu familia Bayern”.

A adăugat pentru Bild.de: „În general, oamenii bolnavi au nevoie de sprijin, nu de astfel de declarații, mai ales în public. Tocmai asta nu ajută! Dimpotrivă!”.

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