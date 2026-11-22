Momente de panică după finala Copa Sudamericana, câștigată de Boca Juniors în fața celor de la Atletico Mineiro, scor 2-0.

Leandro Paredes, căpitanul echipei argentiniene, s-a prăbușit în timpul unui interviu acordat postului DSports, la scurt timp după încheierea partidei.

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Momentul s-a petrecut pe stadionul Metropolitano Roberto Melendez din Barranquilla, Columbia.

Paredes s-a prăbușit în direct

Paredes discuta cu jurnalistul Marcelo Benedetto, de la DSports, despre câștigarea trofeului și despre emoțiile revenirii sale la Boca Juniors.

În timpul interviului, fotbalistul a apucat să spună: „Acum trebuie să ne bucurăm alături de colegi și să le mulțumim pentru tot ce am trăit”, după care și-a pierdut cunoștința și s-a prăbușit.

EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

Interviul a fost întrerupt imediat, iar persoanele aflate în apropiere au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor.

Potrivit Infobae, comentatorul Pablo Giralt a transmis în timpul emisiunii că fotbalistul a avut o scădere a tensiunii arteriale din cauza căldurii.

Mijlocașul a primit îngrijiri medicale și a plecat la vestiare pe propriile picioare.

💣🔥Así reanimaron a Leandro Paredes quien se descompensó por el calor en Barranquilla. Vasco Arruabarrena confirmó que en el primer tiempo de la final, el capitán ya se sentía mal. Finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego. https://t.co/3houYh2gTY — PaseClave (@paseclave__) November 22, 2026

A fost apoi transportat cu ambulanța la un centru medical din Barranquilla, unde a primit tratament, inclusiv perfuzii cu ser fiziologic.

Jucătorul urma să rămână sub observație medicală în următoarele ore, înainte de revenirea delegației lui Boca Juniors în Argentina.

Problemele încă din timpul finalei din cauza căldurii din Columbia

Mijlocașul fusese înlocuit în minutul 58 al partidei Tomas Belmonte. Potrivit relatărilor din presa argentiniană, fotbalistul acuzase amețeli și o stare accentuată de epuizare.

Antrenorul Rodolfo Arruabarrena a povestit:

„L-am întâlnit când intra în vestiar. Este adevărat că, spre finalul primei reprize, a avut un moment dificil și se simțea amețit.

La pauză și-a revenit puțin, dar după zece minute se vedea că îi era greu să se deplaseze lateral. Este foarte sincer și a cerut schimbarea. Abia acum am aflat că a avut din nou un astfel de episod”, a declarat tehnicianul, conform agenției EFE.

În timpul finalei s-au înregistrat temperaturi de aproximativ 30 de grade Celsius, umiditatea fiind în jurul valorii de 80%.

Paredes, mesaj din spital

Fotbalistul a publicat pe Instagram o poză din spital, însoțită de mesajul:

„Estamos bien. Aguante Boca. Hoy y siempre” (n.r. - „Suntem bine. Hai, Boca! Astăzi și întotdeauna”).

Într-o altă postare, mijlocașul a revenit asupra momentului și a oferit o explicație pentru cele întâmplate:

„Suntem campioni. Mulțumesc tuturor pentru mesaje. A fost doar o amețeală din cauza atâtor emoții și bucurii trăite la un loc”.

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