Dudu Georgescu, fostul mare atacant al naționalei României, a decedat la vârsta de 76 de ani.

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Legendarul fotbalist de la Dinamo s-a stins în Canada, acolo unde locuia de mai mulți ani.

A murit Dudu Georgescu, legenda lui Dinamo

Dudu Georgescu ar fi fost găsit fără viață în apartamentul în care locuia, care aparținea unui prieten de-ai cântărețului de muzică populară Gheorghe Turda.

„Săracul Dudu, a murit, săracul… L-au găsit mort în casă. Dudu era în chirie la el în apartament, la prietenul meu”, a transmis Turda, conform prosport.ro.

GOLAZO.ro l-a contactat pe Cornel Țălnar, care a confirmat informația:

Acum un minut am aflat și eu. Dumnezeu să-l odihnească! Dudu a fost cel mai mare atacant român din istorie. Eu centram, el era mereu acolo și marca. El și Dumitrache, cei mai mari. Cornel Țălnar, pentru GOLAZO.ro

FRF confirmă decesul lui Dudu Georgescu

Federația Română de Fotbal (FRF) a confirmat la rândul său decesul lui Dudu Georgescu, golgheterul all-time din istoria primei ligi.

„Federația Română de Fotbal își exprimă profundul regret pentru dispariția legendarului atacant al echipei naționale și al fotbalului românesc, Dudu Georgescu, decedat la vârsta de 76 de ani.

Născut la 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a fost una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc și un reper absolut al eficienței în fața porții.

Dudu Georgescu deține în continuare recordul absolut de goluri înscrise în prima ligă din România: 252 de reușite în 371 de meciuri.

​Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis FRF pe Facebook.

Omagiu pentru Dudu Georgescu

FRF a anunțat că se va ține un moment de reculegere în memoria lui Dudu Georgescu, înaintea partidelor rămase în această etapă din Superliga, dar și în runda următoare. Se va proceda la fel și în Liga 2 și Liga 3.

„În meciurile rămase de disputat în aceasta etapă, precum și la partidele din runda următoare, în competițiile FRF, Liga 2 și Liga 3, se va ține un moment de reculegere înainte de startul partidei, în memoria lui Dudu Georgescu. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis FRF.

Dudu Georgescu, legenda lui Dinamo

Născut la București, pe 1 septembrie 1950, Dudu Georgescu a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969, în meciul câștigat de Progresul cu Universitatea Craiova, scor 3-0.

A ajuns mai apoi la Dinamo, în tricoul căreia a cucerit patru titluri (1975, 1977, 1982, 1983) și Cupa României în 1982. Este cel mai bun marcator din istoria „câinilor”, cu 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

Dudu Georgescu a câștigat Gheata de Aur în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de goluri. În clasamentul Balonului de Aur a ieșit pe locul 10 în 1975 și pe locul 9 în 1977.

Este golgheterul all-time al Ligii 1, cu 252 de reușite în 371 de meciuri.

A debutat la echipa națională a României pe 21 septembrie 1973, sub comanda lui Valentin Stănescu. A strâns 40 de selecții, reușind să înscrie 21 de goluri.

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