Căpitanul FCSB, Denis Drăguș, a jucat vârf cu FC Argeș și a avut un singur șut în primele 30 de minute, după o pasă excelentă a lui Boutoutaou

După un fault cerut și neacordat, Drăguș a avut un gest la adresa lui Sierra, apoi l-a lovit cu cotul în figură pe Oancea

Arbitrul Marian Barbu a considerat că doar cartonașul galben e suficient pentru acest gest

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Cu banderola pe braț și folosit ca vârf de Laurențiu Reghecampf, Drăguș a avut o primă jumătate de oră modestă.

A avut puține atingeri de balon și a ajuns o singură dată la finalizare. Boutoutaou i-a trimis o pasă excelentă, dar șutul său pe jos a fost reținut de Nikic.

A cerut fault, apoi l-a lovit cu cotul pe Oancea

După o jumătate de oră de joc, Drăguș a cerut fault la o fază la care Marian Barbu a lăsat jocul să continue. Decarul FCSB s-a enervat, iar reacția s-a văzut imediat.

Mai întâi a făcut un gest prin care a părut că încearcă să-l lovească în viteză pe Sierra. Câteva zeci de secunde mai târziu, l-a lovit cu cotul în figură pe Oancea, la un duel aerian în tușă, la mijlocul terenului.

Marian Barbu i-a arătat doar cartonașul galben lui Drăguș, considerând că lovitura nu a avut intensitate suficientă pentru o eliminare. Adrian Cojocaru, aflat în camera VAR, nu a intervenit nici el. Oancea, fundașul lateral al piteștenilor, a fost și el avertizat pentru provocări.

Galeria FCSB a simțit tensiunea momentului și a încercat să-și încurajeze căpitanul. Din sectorul roș-albaștrilor s-a auzit numele internaționalului român.

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