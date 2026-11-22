Barcelona a avut parte de un început extrem de complicat în confruntarea cu Villarreal, din etapa a 13-a a campionatului Spaniei. S-a văzut condusă din minutul 7 cu 2-0, dar a revenit în partea a doua și s-a impus, 3-2.

În repriza secundă, catalanii au început remontada în minutul 57, prin golul lui Gerard Martin. Fermin Lopez a făcut 2-2 în minutul 61. În minutul 69, Navarro a deviat șutul lui Eric Garcia în proprie poartă.

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Catalanii erau conduși cu 2-0, pe Spotify Camp Nou după doar 7 minute.

Lamine Yamal a ratat un penalty obținut tot de el în minutul 23 de minute.

Șoc pe Camp Nou după 7 minute! Villarreal, două faze care au făcut șah-mat apărarea Barcelonei!

Villarreal a deschis scorul încă din minutul 5, prin Tajon Buchanan, care a profitat de eroarea uriașă comisă de Fermin Lopez. Mijlocașul Barcelonei a încercat o pasă într-o zonă extrem de periculoasă, însă execuția sa a fost slabă și a fost interceptată de fotbalistul oaspeților.

Buchanan nu a stat pe gânduri. A recuperat mingea, a avansat și a expediat un șut puternic cu piciorul drept, care s-a dus în plasă, în ciuda intervenției lui Joan Garcia.

Oaspeții nu s-au oprit aici și au lovit din nou doar două minute mai târziu, prin Tani Oluwaseyi, care a profitat de spațiul uriaș lăsat în spatele defensivei catalane.

Atacantul lui Villarreal a primit o pasă în adâncime, a câștigat duelul cu Eric Garcia și a pătruns în careu. Joan Garcia a încercat să gestioneze situația, însă a fost nevoit să se retragă, iar Oluwaseyi a finalizat spectaculos, cu un șut violent cu stângul, trimis sus, fără șanse pentru goalkeeper.

Lamine Yamal a fost la un pas să semneze revenirea în joc a catalanilor, dar în minutul 23 a ratat un 11 metri obținut tot de el.

Vântul puternic le-a dat bătăi de cap jucătorilor celor două echipe.

La momentul execuției penalty-ului, rafalele de vânt erau atât de puternice încât au mișcat balonul așezat la punctul cu var, iar fotbalistul a fost nevoit să reașeze mingea. Fără succes însă, a tras pe lângă poartă!

Remontada catalanilor a început în minutul 57, când Gerard Martin a redus din diferență din pasa lui Pedri.

Patru minute mai târziu, Fermin Lopez a făcut 2-2 după o acțiune a lui Lamine Yamal și un assist perfect în fața porții.

Barcelona a preluat conducerea în minutul 69, din nou după o acțiune a lui Yamal care a pasat decisiv pentru Eric Garcia care a șutat la poartă, iar Navarro și-a deviat mingea în propria poartă și a stabilit scorul final, 3-2 pentru Barcelona.

Echipele de start: surpriză în defensiva Barcelonei

Hansi Flick a trimis pe teren o formulă cu Joan Garcia în poartă, în timp ce linia defensivă este alcătuită din Eric Garcia, Frenkie de Jong, Gerard Martin și Joao Cancelo.

La mijlocul terenului au început Marc Bernal, Pedri și Fermin Lopez, iar în atac se află Lamine Yamal, Raphinha și Karim Adeyemi.

De cealaltă parte, Villarreal a început cu Peter Gulacsi între buturi, iar defensiva este formată din Andrew Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga și Carlos Romero.

În compartimentul median au fost titularizați Tajon Buchanan, Santi Comesana, Pape Gueye și Alberto Moleiro, în timp ce atacul este format din Tani Oluwaseyi și Georges Mikautadze.

Absențe importante de ambele părți

Barcelona nu se poate baza pe mai mulți jucători din cauza problemelor medicale. Roony Bardghji (accidentare la genunchi), Andreas Christensen (problemă musculară), Xavi Espart (accidentare la gleznă) și Rodri (probleme la gambă) figurează pe lista indisponibililor.

Una dintre cele mai importante absențe este cea a fundașului central Pau Cubarsi, care a acuzat probleme fizice după acțiunea echipei naționale a Spaniei și se află pe banca de rezerve.

Nici Villarreal nu a scăpat de problemele de lot. Juan Foyth, Gerard Moreno, Ilias Akhomach și Alassane Diatta sunt indisponibili din cauza unor probleme musculare.

Catalanii erau, înainte de această etapă pe prima poziție a clasamentului, cu 33 de puncte după 12 etape, în timp ce Villarreal avea 15 puncte.

După meciul cu Villarreal, Barcelona a ajuns la 36 de puncte, cu 3 mai mult decât Real Madrid, ocupanta locului 2.

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