Cornel Dinu (78 de ani), fostul căpitan al lui Dinamo, a vorbit despre moartea lui Dudu Georgescu, stins din viață la 76 de ani, în Canada.

„Procurorul” și-a amintit de perioada în care au fost colegi și l-a acuzat pe Ionuț Negoiță, fostul patron al clubului, că nu și-ar fi respectat promisiunile făcute legendarului atacant.

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Dudu Georgescu a murit sâmbătă, 21 noiembrie. Fostul internațional român locuia de mai mulți ani în Canada, departe de clubul la care a cunoscut cele mai mari succese ale carierei.

Cornel Dinu, despre Dudu Georgescu: „Am fost cel care a liniștit apele”

Fostul căpitan al lui Dinamo și-a amintit de anul 1977, când Dudu Georgescu încerca să câștige a doua Gheată de Aur a carierei.

„După ce câștigase prima Gheată de Aur, în perspectiva de a o câștiga și pe a doua, a existat o anumită rezervă din partea jucătorilor la Dinamo, dacă să-l mai lanseze, să-l mai servească de maniera în care îl serveau un Lucescu sau un Radu Nunweiller cu pase și centrări, sau poate chiar eu din zona de apărare.

Și atunci eu, în calitatea pe care o aveam de lider și de căpitan al echipei, am mers în continuare pe ideea de a-l servi pe Dudu Georgescu, de a i se centra .

La prima Gheată de Aur, pe care o obținuse în ’75, el și cu Dumitrache marcaseră 70% din golurile lui Dinamo, adică în jur de vreo 70-80 de goluri din vreo 100 cât a marcat Dinamo în campionatul acela.

Am fost cel care am liniștit apele în sensul că, dacă Dudu obținea și a doua Gheată de Aur, era vorba de o Gheată de Aur care aparținea cu numele lui Dinamo și era și meritul lui Dinamo că are un asemenea jucător și că-l pune în valoare. Din punctul ăsta de vedere a câștigat și Gheata a doua din 1977”, a declarat Cornel Dinu, conform fanatik.ro.

47 de goluri a marcat Dudu Georgescu în 1977, când a câștigat a doua Gheată de Aur, după cea din 1975, obținută cu 33 de reușite. Fostul atacant s-a clasat pe locul 10 în ierarhia Balonului de Aur din 1975 și pe locul 9 în 1977

Cornel Dinu îl acuză pe Ionuț Negoiță: „ I-a promis un apartament, dar și-a bătut joc de el”

Cornel Dinu a vorbit și despre revenirea lui Dudu Georgescu la Dinamo, în 1996, când i-a oferit postul de antrenor al echipei secunde.

Eu am fost în relații foarte bune cu el. Când am devenit președinte la Dinamo, l-am adus și i-am dat posibilitatea să antreneze echipa a doua. A avut niște calități extraordinare. El, Dumitrache și Piți Varga au fost cei mai teribili atacanți pe care i-a avut Dinamo. Din păcate, a stat vreo șase luni de zile, după care, la insistențele familiei probabil, a ales în continuare drumul străinătății. Cornel Dinu, fost fotbalist la Dinamo

Fostul internațional a vorbit apoi despre o încercare ulterioară de a-l readuce pe Georgescu la Dinamo, în perioada în care clubul era condus de Ionuț Negoiță.

„De supărare nu vorbea, dar supărarea mai mare a fost în momentul în care, după 2000, nu mai țin minte, când era Negoiță la echipă, a vrut să-l aducă înapoi, i-a promis că-i dă un apartament, că-i dă o funcție, dar și-a bătut joc de el, i-a lăsat un apartament închiriat și nu i-a creat condițiile necesare și atunci a ales în continuare drumul străinătății. Deci nu avea cu cine”, a mai explicat fostul fotbalist.

Cornel Dinu: „Nu am mai avut legătură cu el în ultimii ani”

În final, Cornel Dinu a recunoscut că nu a mai păstrat legătura cu Dudu Georgescu în ultimii ani și a explicat ce știe despre stabilirea fostului atacant în Canada.

„Nu mai aveam legături în ultimii ani de zile, nu mai știam. În momentul în care a plecat de la Dinamo n-am mai avut o legătură cu el, adică pe ’96-’97, când l-am adus atunci la Dinamo.

Și din câte îmi dau seama, acolo mai mult o influență deosebită a avut familia lui, pentru că fata soției sale din prima căsătorie era stabilită în Canada și, din câte știu, pe filiera aceasta a ajuns în Canada”, a completat Cornel Dinu.

Născut la București, pe 1 septembrie 1950, Dudu Georgescu a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969, în meciul câștigat de Progresul cu Universitatea Craiova, scor 3-0.

A ajuns mai apoi la Dinamo, în tricoul căreia a cucerit patru titluri (1975, 1977, 1982, 1983) și Cupa României în 1982. Este cel mai bun marcator din istoria „câinilor”, cu 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

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