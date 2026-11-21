CFR Cluj - Oțelul 3-2. Victorie pentru elevii lui Șumudică, după un meci cu decizii controversate.

Urmează Dinamo - Petrolul, de la 20:30.

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Dupa pauza cauzată de meciurile echipei naționale, Superliga se reia cu prima rundă din returul sezonului regulat.

U Craiova este lider cu 33 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un golaveraj mai bun. Podiumul este completat de Rapid, cu 31 de puncte.

Sâmbătă, 21 noiembrie

Csikszereda - Corvinul 0-4

Au marcat: Fabry (27), Gillard (62, 71), Espinosa (90+2)

Echipele de start

Csikszereda : Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Szilard - Stahl, Vukovic, Nyitra, Szalay - Eppel

: Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Szilard - Stahl, Vukovic, Nyitra, Szalay - Eppel Rezerve : Deaky, Karacsony, Szabo, Odor, Horvath, Tajti, Lima, Mathe, Magyar, Kukovec, Novelli, Czekus

: Deaky, Karacsony, Szabo, Odor, Horvath, Tajti, Lima, Mathe, Magyar, Kukovec, Novelli, Czekus Antrenor : Valentin Suciu

: Valentin Suciu Corvinul : Frănculescu - Neacșa, Ivancevic, Manolache, Roger - Pîrvulescu, Cărăruș, Fabry, Bratu - Yeboah, Gillard

: Frănculescu - Neacșa, Ivancevic, Manolache, Roger - Pîrvulescu, Cărăruș, Fabry, Bratu - Yeboah, Gillard Rezerve : Sandu, Abualnadi, Goodlad, Hrezdac, Deaconu, Hayatu, Espinosa, Ribeiro, Okoro

: Sandu, Abualnadi, Goodlad, Hrezdac, Deaconu, Hayatu, Espinosa, Ribeiro, Okoro Antrenor : Florin Maxim

: Florin Maxim Stadion: Municipal (Miecurea Ciuc)

Municipal (Miecurea Ciuc) Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Ghinguleac Adrian, Bojan Cosmin, VAR: Kovacs Szabolcs, AVAR: Trandafir Cristina

CFR Cluj - Oțelul Galați 3-2

Au marcat: Drazic (25), Cordea (44 pen., 47) / Nuno Pedro (32), Joao Paulino (85)

CFR Cluj : Tordai - Braun, Ignat, Pantalon - Nalic, Perianu, Omic, Malico - Cordea, Drazic, Sfaiț

: Tordai - Braun, Ignat, Pantalon - Nalic, Perianu, Omic, Malico - Cordea, Drazic, Sfaiț Rezerve: Gal, Kun, Tirlea, Rocha, Gelashvili, Saca, Ziblim, Azzini, Omrani, Dumas, Biliboc,

Gal, Kun, Tirlea, Rocha, Gelashvili, Saca, Ziblim, Azzini, Omrani, Dumas, Biliboc, Antrenor: Marius Șumudică

Marius Șumudică Oțelul Galați: Dur-Bozoancă - Sylla, Zator, Iacob, Silva - Nuno, Ciobanu, Brito - Bordun, Fernandes, Andrezinho

Dur-Bozoancă - Sylla, Zator, Iacob, Silva - Nuno, Ciobanu, Brito - Bordun, Fernandes, Andrezinho Rezerve: Contra, E. Neicu, Christopoulos, Aftene, Joao Paulinio, Frunză, Moreira, Correira, C. Neicu

Contra, E. Neicu, Christopoulos, Aftene, Joao Paulinio, Frunză, Moreira, Correira, C. Neicu Antrenor: Rui Duarte

Rui Duarte Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)

„Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj) Arbitru: Kovacs Istvan, Asistenți: Marica Mihai Marius, Tunyogi Ferencz, VAR: Popa Catalin Sorin, AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu

Dinamo - Petrolul, live de la ora 20:30

Dinamo : Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko

: Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko Rezerve : Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, Cr. Mihai, Mazilu, Musi, Pinto, Tarbă, Hintsa

: Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, Cr. Mihai, Mazilu, Musi, Pinto, Tarbă, Hintsa Antrenor Nuno Campos

Nuno Campos Petrolul : Zima - Căpușă, Papp, Malula, Dumitrescu - Teixeira, Ioniță, Hanca, Martins - N'Lundulu, Vega

: Zima - Căpușă, Papp, Malula, Dumitrescu - Teixeira, Ioniță, Hanca, Martins - N'Lundulu, Vega Rezerve : Georgescu, Rădulescu, Argeșanu, Costache, Ludewig, Țuțu, Manolache, Israel Dele, Paraschiv, Huseynov, Leescu

: Georgescu, Rădulescu, Argeșanu, Costache, Ludewig, Țuțu, Manolache, Israel Dele, Paraschiv, Huseynov, Leescu Antrenor Ricardo Sousa

Ricardo Sousa Stadion: 1 Mai (Slobozia)

1 Mai (Slobozia) Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Vornicu Adrian, Marin Nicușor Florentin, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Costreie Adrian Sorin

Duminică, 22 noiembrie

UTA Arad - U Craiova, live de la ora 17:30

Stadion: Francisc Neumann (Arad)

FC Argeș - FCSB, live de la ora 20:30

Stadion: Orășenesc (Mioveni)

Luni, 23 noiembrie

Stadion: Baza Sportivă Sepsi OSK (Sfântu Gheorghe)

S-au jucat

FC Botoșani - FC Voluntari 3-3

Au marcat: Mailat (min. 4), Dumiter (min. 28), Mitrov (min. 53) / Merloi (min. 65), Chică-Roșă (min. 71), N. Rodrigues (min. 74)

Echipele de start:

FC Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, M. Diarra, Ilaș - De Vega, Papa, Ongenda - Mitrov, Dumiter, Mailat

Anestis - Bayeye, Miron, M. Diarra, Ilaș - De Vega, Papa, Ongenda - Mitrov, Dumiter, Mailat Rezerve: Gurău - Sadiku, Țigănașu, Creț, Bordeianu, M. Preda, Bodișteanu, Idowu, Kovtalyuk, Sorodoc

Gurău - Sadiku, Țigănașu, Creț, Bordeianu, M. Preda, Bodișteanu, Idowu, Kovtalyuk, Sorodoc Antrenor: Marius Croitoru

Marius Croitoru FC Voluntari : Jurhar - Haruț, Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu - Mamic, Cvek, Nuno Santos, Guțea - Chică-Roșă, M. Roman II

: Jurhar - Haruț, Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu - Mamic, Cvek, Nuno Santos, Guțea - Chică-Roșă, M. Roman II Rezerve : Chioveanu - Gîț, Kiki, Merloi, Onișa, Roemeratoe, Vencu

: Chioveanu - Gîț, Kiki, Merloi, Onișa, Roemeratoe, Vencu Antrenor: Florin Pîrvu

Florin Pîrvu Stadion: Municipal (Botoșani)

Municipal (Botoșani) Arbitru: Flueran Viorel / Asistenți: Filip Alexandru Adrian și Iftode Florin Ionuț / VAR: Dumitrache Bogdan, AVAR: Horia Mladinovici

Farul - U Cluj 2-3

Au marcat: Alibec (min. 22), Radaslavescu (min. 68) / Lukic (min. 37), Macalou (min. 79), Poulolo (min. 87)

Farul : R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Dican - Vînă, Njike, Ahlinvi, Ganea - R. Tănasă, Alibec, Radaslavescu

: R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Dican - Vînă, Njike, Ahlinvi, Ganea - R. Tănasă, Alibec, Radaslavescu Rezerve : Buzbuchi, Grigoryan, Marins, Ferreira, Larie, Pellegrini, N. Popescu, Sîrbu, Sylvestre, Țicu, Traore

: Buzbuchi, Grigoryan, Marins, Ferreira, Larie, Pellegrini, N. Popescu, Sîrbu, Sylvestre, Țicu, Traore Antrenor : Ovidiu Sabău

: Ovidiu Sabău U Cluj : Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu, Moldovan - Codrea - Macalou, Pinho, Ștefănescu, Stanojev - Lukic, Pall, Szimionaș, Techereș

: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu, Moldovan - Codrea - Macalou, Pinho, Ștefănescu, Stanojev - Lukic, Pall, Szimionaș, Techereș Rezerve : Michail, Chinteș, Friday, Gheorghiță, Mendy

: Michail, Chinteș, Friday, Gheorghiță, Mendy Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi Stadion : „Academia Gheorghe Hagi”

: „Academia Gheorghe Hagi” Arbitru: Andrei Florin / Asistenți: Bîrdeș Romică Ionuț și Neacșu Ionuț-Traian / VAR: Kovacs Szabolcs, AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu

Clasamentul în Superliga

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 15 33 2 Dinamo 15 33 3 Rapid 15 31 4 U Cluj 16 29 5 Petrolul 15 27 6 Corvinul 16 25 7 Farul 16 24 8 FCSB 15 21 9 CFR Cluj 15 19 10 UTA Arad 15 18 11 Sepsi 15 18 12 FC Botoșani 16 16 13 FC Argeș 15 15 14 Oțelul Galați 15 13 15 FC Voluntari 16 9 16 Csikszereda 16 6

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