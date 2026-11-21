- CFR Cluj - Oțelul 3-2. Victorie pentru elevii lui Șumudică, după un meci cu decizii controversate.
- Urmează Dinamo - Petrolul, de la 20:30.
- Toate meciurile din Superliga sunt liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Dupa pauza cauzată de meciurile echipei naționale, Superliga se reia cu prima rundă din returul sezonului regulat.
U Craiova este lider cu 33 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un golaveraj mai bun. Podiumul este completat de Rapid, cu 31 de puncte.
Sâmbătă, 21 noiembrie
Csikszereda - Corvinul 0-4
- Au marcat: Fabry (27), Gillard (62, 71), Espinosa (90+2)
Echipele de start
- Csikszereda: Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Szilard - Stahl, Vukovic, Nyitra, Szalay - Eppel
- Rezerve: Deaky, Karacsony, Szabo, Odor, Horvath, Tajti, Lima, Mathe, Magyar, Kukovec, Novelli, Czekus
- Antrenor: Valentin Suciu
- Corvinul: Frănculescu - Neacșa, Ivancevic, Manolache, Roger - Pîrvulescu, Cărăruș, Fabry, Bratu - Yeboah, Gillard
- Rezerve: Sandu, Abualnadi, Goodlad, Hrezdac, Deaconu, Hayatu, Espinosa, Ribeiro, Okoro
- Antrenor: Florin Maxim
- Stadion: Municipal (Miecurea Ciuc)
- Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Ghinguleac Adrian, Bojan Cosmin, VAR: Kovacs Szabolcs, AVAR: Trandafir Cristina
CFR Cluj - Oțelul Galați 3-2
- Au marcat: Drazic (25), Cordea (44 pen., 47) / Nuno Pedro (32), Joao Paulino (85)
- CFR Cluj: Tordai - Braun, Ignat, Pantalon - Nalic, Perianu, Omic, Malico - Cordea, Drazic, Sfaiț
- Rezerve: Gal, Kun, Tirlea, Rocha, Gelashvili, Saca, Ziblim, Azzini, Omrani, Dumas, Biliboc,
- Antrenor: Marius Șumudică
- Oțelul Galați: Dur-Bozoancă - Sylla, Zator, Iacob, Silva - Nuno, Ciobanu, Brito - Bordun, Fernandes, Andrezinho
- Rezerve: Contra, E. Neicu, Christopoulos, Aftene, Joao Paulinio, Frunză, Moreira, Correira, C. Neicu
- Antrenor: Rui Duarte
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)
- Arbitru: Kovacs Istvan, Asistenți: Marica Mihai Marius, Tunyogi Ferencz, VAR: Popa Catalin Sorin, AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu
Dinamo - Petrolul, live de la ora 20:30
- Dinamo: Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko
- Rezerve: Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, Cr. Mihai, Mazilu, Musi, Pinto, Tarbă, Hintsa
- Antrenor Nuno Campos
- Petrolul: Zima - Căpușă, Papp, Malula, Dumitrescu - Teixeira, Ioniță, Hanca, Martins - N'Lundulu, Vega
- Rezerve: Georgescu, Rădulescu, Argeșanu, Costache, Ludewig, Țuțu, Manolache, Israel Dele, Paraschiv, Huseynov, Leescu
- Antrenor Ricardo Sousa
- Stadion: 1 Mai (Slobozia)
- Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Vornicu Adrian, Marin Nicușor Florentin, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Costreie Adrian Sorin
Duminică, 22 noiembrie
UTA Arad - U Craiova, live de la ora 17:30
Stadion: Francisc Neumann (Arad)
FC Argeș - FCSB, live de la ora 20:30
- Stadion: Orășenesc (Mioveni)
Luni, 23 noiembrie
- Stadion: Baza Sportivă Sepsi OSK (Sfântu Gheorghe)
S-au jucat
FC Botoșani - FC Voluntari 3-3
- Au marcat: Mailat (min. 4), Dumiter (min. 28), Mitrov (min. 53) / Merloi (min. 65), Chică-Roșă (min. 71), N. Rodrigues (min. 74)
Echipele de start:
- FC Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, M. Diarra, Ilaș - De Vega, Papa, Ongenda - Mitrov, Dumiter, Mailat
- Rezerve: Gurău - Sadiku, Țigănașu, Creț, Bordeianu, M. Preda, Bodișteanu, Idowu, Kovtalyuk, Sorodoc
- Antrenor: Marius Croitoru
- FC Voluntari: Jurhar - Haruț, Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu - Mamic, Cvek, Nuno Santos, Guțea - Chică-Roșă, M. Roman II
- Rezerve: Chioveanu - Gîț, Kiki, Merloi, Onișa, Roemeratoe, Vencu
- Antrenor: Florin Pîrvu
- Stadion: Municipal (Botoșani)
- Arbitru: Flueran Viorel / Asistenți: Filip Alexandru Adrian și Iftode Florin Ionuț / VAR: Dumitrache Bogdan, AVAR: Horia Mladinovici
Farul - U Cluj 2-3
- Au marcat: Alibec (min. 22), Radaslavescu (min. 68) / Lukic (min. 37), Macalou (min. 79), Poulolo (min. 87)
- Farul: R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Dican - Vînă, Njike, Ahlinvi, Ganea - R. Tănasă, Alibec, Radaslavescu
- Rezerve: Buzbuchi, Grigoryan, Marins, Ferreira, Larie, Pellegrini, N. Popescu, Sîrbu, Sylvestre, Țicu, Traore
- Antrenor: Ovidiu Sabău
- U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu, Moldovan - Codrea - Macalou, Pinho, Ștefănescu, Stanojev - Lukic, Pall, Szimionaș, Techereș
- Rezerve: Michail, Chinteș, Friday, Gheorghiță, Mendy
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Stadion: „Academia Gheorghe Hagi”
- Arbitru: Andrei Florin / Asistenți: Bîrdeș Romică Ionuț și Neacșu Ionuț-Traian / VAR: Kovacs Szabolcs, AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|15
|33
|2
|Dinamo
|15
|33
|3
|Rapid
|15
|31
|4
|U Cluj
|16
|29
|5
|Petrolul
|15
|27
|6
|Corvinul
|16
|25
|7
|Farul
|16
|24
|8
|FCSB
|15
|21
|9
|CFR Cluj
|15
|19
|10
|UTA Arad
|15
|18
|11
|Sepsi
|15
|18
|12
|FC Botoșani
|16
|16
|13
|FC Argeș
|15
|15
|14
|Oțelul Galați
|15
|13
|15
|FC Voluntari
|16
|9
|16
|Csikszereda
|16
|6