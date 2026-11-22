Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul celor de la FCSB, a fost șicanat în timpul meciului cu FC Argeș, din etapa #16 a Superligii.

Mingile de rezervă au fost mutate mai departe de poarta sa.

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Meciul cu FC Argeș nu i-a dat mari bătăi de cap lui Târnovanu, dar portarul FCSB a avut parte de o surpriză în spatele porții pe care o apăra.

Ștefan Târnovanu, șicanat în timpul meciului FC Argeș - FCSB

În timpul meciului, mingile de rezervă de la poarta FCSB au fost mutate mai departe de bare, deși inițial erau așezate chiar lângă ele.

Târnovanu și-a dat seama ce se întâmplă și a cerut ca mingile să fie lăsate la locul lor, aproape de poartă.

Ulterior, copiii de mingi le-au pus din nou mai aproape de poartă, dar apoi le-au mutat iar mai departe.

La poarta celor de la FC Argeș, în schimb, mingile au rămas lângă bare.

Târnovanu s-a arătat tot mai nemulțumit și le-a atras în repetate rânduri atenția copiilor de mingi, care au continuat să îl șicaneze.

La final a avut loc și un conflict pe această temă între Târnovanu și cei de la FC Argeș, portarul fiind chiar împins agresiv de un angajat al clubului, preparatorul fizic Alexandru Silveanu:

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