Asigurarea CASCO nu trebuie să însemne automat și un cost ridicat.

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În funcție de vechimea mașinii, frecvența utilizării și riscurile la care este expusă, șoferii pot opta pentru niveluri diferite de protecție, astfel încât să găsească un echilibru între costul poliței și cheltuielile pe care le-ar putea avea în cazul unei daune. Soluțiile digitale permit compararea mai multor variante de asigurare, iar flexibilitatea devine un criteriu tot mai important în alegerea unei polițe.

CASCO a fost asociat în special cu autoturismele noi sau cu cele cu o valoare ridicată, însă, în realitate, nevoia de protecție nu depinde exclusiv de prețul mașinii. Chiar și în cazul unui autoturism cu o vechime de câțiva ani, o reparație neprevăzută poate reprezenta o cheltuială importantă pentru proprietar, mai ales dacă acesta folosește mașina zilnic.

În acest context, flexibilitatea în alegerea asigurării devine relevantă. Șoferii nu au neapărat nevoie de cea mai extinsă formă de protecție, ci de o soluție adaptată caracteristicilor autoturismului, modului de utilizare și bugetului disponibil. „O acoperire extinsă nu este întotdeauna cea mai potrivită opțiune, iar șoferii au nevoie de alternative care să le permită să aleagă protecția relevantă pentru ei, la un cost pe care și-l pot permite”, explică reprezentanții Anytime.

Află cum alegi nivelul potrivit de protecție pe Hotnews.ro

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