Să-i urăm „Bine ați venit pe toboganul sportului” lui Marian Neacșu, puternicul vicepremier PSD.

Ca politician, urcarea pe scenă alături de sportivi arată ca o trambulină și se comportă ca un jgheab. Odată atins de propria importanță, e greu să te oprești din alunecat.

Dar nu Neacșu e personajul principal al ploconului primit, ci șeful COSR Mihai Covaliu, care l-a oferit, deși organizația pe care o conduce e apolitică.

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După ce a primit de la prim-ministrul Luca Niculescu coordonarea a 10 ministere și jumătate din împărăție, s-a întâmplat ca vicepremierul PSD Marian Neacșu să meargă la Clubul Sportiv Dinamo. Mai exact, la sărbătoarea de final de an.

Instituție publică susținută de MAI, Dinamo este clubul numărul 1 al României la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, cu sportivi în 7 din cele 9 medalii ale noastre. Iar Neacșu este de câteva zile ministru de Interne.

La sărbătoarea lui Dinamo, politicianul Marian Neacșu a primit două distincții, iar David Popovici, doar una. Neacșu nu s-a putut abține să nu urce pe scenă. Lumina e puternică. E tentant să culegi măcar puțin din fotonii care plutesc în aer, atrași de campioni, antrenori și de ceilalți oameni din sport.

În căutarea gloriei pe steroizi

Setea de asociere cu sportul este, de regulă, unul dintre semnele că puterea nu-și mai încape în sine. Cazurile Gabriela Firea sau Elena Udrea ar putea să-i spună ceva lui Marian Neacșu. Au fost fluierate pe stadioane sau în săli pentru că au urcat pe scena sportivilor.

Nu existau avertizări publice că Neacșu va ajunge, atât de repede, să caute gloria pe steroizi a asocierii cu campionii. Inclusiv adversarii politici l-au caracterizat pe politician drept un tip „care nu este arogant”. Factotum administrativ al PSD, Marian Neacșu a fost până acum un personaj public aproape necunoscut, deși extrem de influent. Nu e deloc simplu să te impui prin forța capacității de organizare și prin echilibru în nici un partid, mai ales în unul versat, precum PSD. Neacșu a reușit.

Dacă ceremonia de la Dinamo a fost un accident sau o trăsătură publică a politicianului se va vedea în timp. Dar asta e treaba lui Marian Neacșu. Treaba sportului e aceea că unul dintre cei care i-au dus premiul-plocon vicepremierului a fost Mihai Covaliu.

Mihai Covaliu, Marian Neacșu și Ionuț Popa. FOTO Raed Krishan

Covaliu, un lider COSR apropiat de politic

Clubul Dinamo i-a oferit un premiu lui Neacșu, care e ministru de interne. E caraghios, dar se poartă. Însă al doilea premiu a venit de la COSR. Nu e prima oară când Mihai Covaliu merge pe sârmă între sport și politică. La un moment dat, Covaliu a apărut printre invitații unui candidat la alegerile prezidențiale, la un eveniment public televizat al dezbaterilor politice.

Un președinte COSR nu își dezbracă haina de lider al olimpismului decât în casă. În rest, gesturile publice trag după el, ca o coadă de cometă, toate restricțiile, mici și mari, ale unei astfel de funcții. Iar olimpismul este, prin definiție, neutral politic. Măcar CIO a rămas așa, după ce Infantino a târât FIFA în politică, în numele trumpismului.

Finala de la Olimpiada australiană

L-am văzut pe Mihai Covaliu la bine și la rău. Avem o relație ideală: nu ne datorăm nimic. Afară de respectul pe care, ca suporter român, îl am față de un mare campion. Întâmplarea a făcut să debutăm la aceleași Jocuri Olimpice, la Atlanta în 1996. Eu lucram la Sportul românesc, „al lui Ioanițoaia”.

Covaliu a terminat prima lui Olimpiadă pe locul 25, iar eu nu am intrat în prima mie de jurnaliști prezenți. Despre scrimă, atunci a relatat colegul mei Andrei Nourescu, iar strălucirea a venit de la fetele din echipa de floretă. Băieții contau mai puțin în scrima românească. Din 1968, de când Ionel Drâmbă câștigase titlul la floretă, nu mai avusesem câștigători.

Dar, la olimpiadele următoare, Covaliu a schimbat regula. A avut un traseu uluitor. În sferturile de finală l-a eliminat pe francezul Damien Touya, campionul mondial en-titre și unul dintre marii favoriți la titlul olimpic. Covaliu a disputat finala cu un alt francez, Mathieu Gourdain (numele le-am recăutat).

Ce țin minte și acum, după atâția ani, e momentul izbucnirii. După ultimul asalt din finala cu francezul Gourdain, când a înțeles că arbitrul i-a acordat punctul decisiv, Mihai a încremenit o clipă. Și-a scos masca cu mâna stângă. Covaliu a rămas cu sabia ridicată vertical către ai lui. Gourdain era devastat. Privea cum tânărul român de 22 de ani înțelege pe măsură ce treceau fracțiunile de secundă că a câștigat. Covaliu rîdea ca un copil.

Era pentru prima oară după mulți ani când România își trecea în palmares un titlu olimpic la probele masculine ale scrimei. Amândoi finaliștii aveau să ajungă, peste ani, antrenorii loturilor naționale ale țărilor lor.

Din ce în ce mai sigur și mai singur

Apoi, în 2008, la Beijing, Mihai a mai câștigat o medalie, de bronz. Mihai Covaliu n-a fost doar un punct de inflexiune, o clipă care trece pe valul capricios al sportului. A fost singurul bărbat medaliat individual la două JO, în istoria noastră.

La COSR, e deja la al treilea mandat ca președinte. Ca mulți lideri din sport, prima oară a câștigat alegerile cu emoții, în fața Gabrielei Szabo. A doua oară, a fost votat relaxat, că a fost singurul candidat. Iar a treia oară a fost, din nou, unicul participant la alegeri.

Poate că și asta se vede în felul în care e tot mai puțin atent și solitar în care își exercită puterea.

Poate că are nevoie de o nouă finală în care să intre cu uimirea copilăroasă că o poate câștiga.

Precizare: O versiune anterioară a articolului nu conținea performanța lui Ionel Drîmbă, din 1968. Am rectificat: Drîmbă, nu Covaliu, a fost primul care a luat aur olimpic la scrimă masculin, îmi cer scuze.