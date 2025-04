Dinamo - Universitatea Craiova 0-2. Cătălin Cîrjan (22 de ani) şi Adnan Golubovic (29 de ani) au analizat înfrângerea de pe Arena Naţională.

Cîrjan a transmis că Dinamo nu își propune să se mulțumească doar cu locul 4, deși, în prezent, „câinii” se află pe poziția a cincea în play-off, cu un total de 29 de puncte.

Dinamo - U Craiova 2-0 . Cîrjan: „Nu ne gândim la locul patru”

„Cred că am făcut o primă repriză bună, am ieșit montați, am arătat că ne dorim, am alergat foarte mult. Am făcut exact ce am pregătit în prima repriză. Din păcate, în a doua repriză am ieșit mai relaxați, s-a văzut asta, ei au avut o repriză foarte bună.

Au jucători foarte buni, noi avem mulți accidentați, dar nu vrem să găsim scuze acum. Am dat tot ce am avut, am avut și ocazii la 1-0 pentru ei.

Cred că Craiova e una dintre cele mai bune echipe din campionat, au un antrenor foarte bun, sunt organizați foarte bine. Avem patru înfrângeri, trebuie să ne antrenăm.

Nu vreau să vorbesc despre titlu. Nu ne gândim la locul patru. Vrem să ajungem cât mai sus posibil ”, a spus Cîrjan, după meci.

În urma victoriei cu Dinamo, Universitatea Craiova se află pe locul secund în play-off, la 3 puncte de FCSB, liderul clasamentului, cu 36 de puncte.

Adnan Golubovic, despre viitorul lui: „Am contract cu Dinamo”

În această seară, portarul sloven Golubovic a încasat două goluri: unul de la Baiaram şi unul de la Mitriţă, care a înscris spectaculos.

Întrebat cum se simte în postura de titular la Dinamo, Golubovic a declarat:

„Este un sentiment foarte plăcut, sunt foarte fericit că am jucat. E foarte frumos să joci în play-off, pentru că fiecare meci este dificil.

Dacă facem o comparație cu anul trecut, este complet diferit”, a declarat Golubovic după meci.

Craiova este o echipă bună, una dintre cele mai bune. Și nouă ne lipsesc mulți jucători – acesta e și unul dintre motive Am primit primul gol într-un moment prost și asta ne-a tras în jos. Orice înfrângere la Dinamo e prea mult” Adnan Golubovic

Întrebat despre planurile sale pentru vară, Golubovic a răspuns: „Am contract cu Dinamo, atât pot spune”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 FCSB 5 39 2 U Craiova 5 36 3 CFR 5 34 4 U Cluj 5 32 5 Dinamo 5 29 6 Rapid 5 28

