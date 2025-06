Zeljko Kopic (47 de ani) a fost surprins de decizia lui Daniel Pancu de a nu-l convoca pe Cătălin Cîrjan pentru Euro 2025.

Cîrjan a făcut parte din lotul preliminar al naționalei de tineret, însă nu a fost printre cei 23 de jucători selectați pentru turneul final.

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a vorbit despre situația lui Cătălin Cîrjan, care ratează EURO 2025, din Slovacia.

Zeljko Kopic: „Cîrjan e foarte, foarte serios”

Cătălin Cîrjan a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo în acest sezon, în care „câinii” au reușit accederea în play-off.

Antrenorul croat al „alb-roșiilor” nu a înțeles decizia lui Daniel Pancu de a-l lăsa acasă pe mijlocașul dinamovist.

„Am fost surprins, am lucrat un an cu el. În Superliga, în Cupă și în play-off are peste 3.300 de minute. Dacă nu e suficient să fie în lot...

E un tip foarte, foarte serios, are o mentalitate bună, are spirit de echipă, totul e la nivel ridicat”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă de azi.

Tehnicianul croat a spus și cât de dezamăgit este dinamovistul, care nu are nicio explicație pentru absența sa de la turneul final:

„Respect decizia selecționerului. Cătălin m-a sunat imediat, mi-a spus că nu a primit explicații, l-am întrebat «Ai făcut ceva greșit?», a spus că nu, totul e ok, e doar decizia staff-ului României.

Îi înțeleg dezamăgirea, e foarte greu, a muncit mult să demonstreze, să iasă în evidență. E «decar» la Dinamo București, în ultimele meciuri a fost și căpitan”, a mai spus Kopic.

8 goluri și 2 asisturi este bilanțul lui Cîrjan în acest sezon, conform Transfermarkt.

Kopic: „Trebuie să-l motiveze această situație”

Zeljko Kopic a declarat că mijlocașul lui Dinamo are un caracter puternic și că se așteaptă ca această situație să-l motiveze pentru sezonul următor:

„E puternic mental, trebuie să rămână așa sau chiar să devină și mai puternic, să-l motiveze această situație. Am încredere 1000% în el, îl susțin orice ar fi”.

Antrenorul croat a spus și că i-a oferit lui Cîrjan câteva zile libere, însă acesta a preferat să se antreneze cu echipa încă de la începutul pregătirii pentru noul sezon:

„I-am spus să-și ia câteva zile libere, dar nu a vrut, ăsta e caracterul, personalitatea lui. Unor jucători le-am mai dat câteva zile, pentru a avea mai multă odihnă.

Unul dintre ei a avut și o ofertă, dar nu i-a dat curs. A rămas la Dinamo, azi e cu echipa”.

