Constantin Budescu, 35 de ani, a oferit câteva scurte lecții de fotbal unor copii din Botoșani, după meciul FC Botoșani - Gloria Buzău 3-3.

După meciul FC Botoșani - Gloria Buzău 3-3. , Constantin Budescu a fost surprins alături de niște copii din Botoșani.

Zâmbind, fotbalistul de la Buzău învăța doi copii una dintre mișcările sale, balansând mingea cu grație pe spate. Cu răbdare, le explica postura corectă necesară pentru a imita această tehnică.

Budescu, spectacol și la meciul cu Botoșani, dar și în oraș

Budescu a făcut spectacol la Botoșani: a nimerit bara din corner, a marcat trimițând o minge cu mult efect spre poarta adversă și a fost aproape de o nouă reușită înainte de pauză, după o cursă senzațională începută în propria jumătate de teren.

Budescu, după meciul contra botășănenilor, a fost întrebat și dacă se gândește la o posibilă convocare la echipa națională, așa cum s-a întâmplat cu Alexandru Chipciu (35 de ani), un alt veteran din Liga 1.

„Gânduri bune, ce gânduri să am? La mine cred că e mai greu. Așa zic eu, nu știu. Nu prea am avut eu foarte multe convocări, așa că… De câte ori am fost convocat mi-am făcut datoria, dar am puține meciuri, din câte știu eu, și nu cred că se pune problema.

Nici eu nu m-am mai gândit în ultima perioadă, pentru că am trecut printr-o situație delicată în ultimele luni. Acum mi-am revenit și sper să fac lucruri bune pentru echipa de club. Acum, ce va fi pe viitor, n-avem de unde să știm”, a mai spus experimentatul fotbalist.