Cornel Dinu (78 de ani) a avut un discurs fără menajamente după eșecul României, scor 1-2, în fața Bosniei, în ultimul meci din grupele Ligii Națiunilor.

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Fostul selecționer a criticat evoluția lui Andrei Rațiu, cel care a a comis o eroare uriașă în minutul 44, care a contribuit la revenirea Bosniei în joc.

Cornel Dinu: „Nu are sens să îl schimbi pe Bîrligea şi să îl aduci pe comediantul de Coman”

Dinu l-a taxat și pe Gică Hagi pentru înlocuirea lui Daniel Bîrligea cu Florinel Coman.

„Paradoxal, în această partidă cu Bosnia, s-a realizat cea mai bună prestație timp de 60 de minute de joc. De data aceasta, în formula în care a ajuns Gică Hagi, ținând cont că Bosnia a fost un partener de orgoliu, cred că dacă nu primeam golul nefericit al apărătorului fără mijloace de apărare care este Rațiu.

El este un jucător care mai mult contează în jumătate adversă de teren. Aduceţi-vă aminte ce nenorociri a făcut cu el și echipa Poloniei, tăvălit prin toate smocurile de iarbă pentru că nu reușește să dovedească că e capabil, ca apărător, de deposedare.

Am remarcat o așezare realistă, eficientă a echipei naționale, în acel 5-3-2, cu un presing avansat și în care s-a evitat să oferim echipei adverse șansa de a avea verticalizări și combinații în bandă.

O ocupare foarte bună a terenului și care, din păcate, s-a pierdut. Și inspirația schimbărilor a fost nefastă de data aceasta pentru Gică Hagi.

Există un proverb ardelenesc care e valabil și în fotbal: carul care urcă dealul, niciodată nu îi schimbi calul. Calul era Bîrligea.

Nu are sens să îl schimbi pe Bîrligea şi să îl aduci pe comediantul de Coman care se zice că ar fi și atacant, să îl bagi în teren şi să nu conteze absolut deloc în nicio combinație.

Dacă voiai, îl schimbai cu Man. Bîrligea a fost incontestabil singurul atacant pe care l-am avut în campania aceasta”, a declarat Cornel Dinu, citat de primasport.ro.

Cornel Dinu: „La noi, fotbalul nu se mai face la zi”

După înfrângerea cu Bosnia, „tricolorii” au încheiat grupa din Liga Națiunilor pe ultimul loc și vor fi nevoiți să joace un baraj pentru menținerea în Liga B.

Dinu este de părere că absența unui sistem de joc bine stabilit și problemele majore de la nivel juvenil au contribuit la rezultatele nefaste ale României.

„Părerea mea e că în toată această campanie eșuată lamentabil au fost mai multe încercări decât o formulă stabilă de joc încă de la început și care ar fi trebuit să existe, dacă ar fi fost capacitatea necesară, după cele 2 jocuri, cu Țara Galilor și Georgia. Deja trebuia să intrăm în această competiție cu o formulă de joc.

Au fost mai mult încercări și chiar și în această ultimă partidă cu Bosnia, o echipă care ne-a bătut de 4 ori în ultimul timp, cu o populație de 3 milioane. La ora actuală, suntem la pământ.

Diferența este făcută de un singur lucru: fotbaliștii din Bosnia provin dintr-o școală cunoscută a fotbalului sârbesc în care fotbalul se face la zi. La noi, fotbalul nu se mai face la zi.

În academiile votante pentru federație și dispariția totală a realelor centre de copii și juniori care produceau pe timpuri”, a concluzionat Dinu pentru sursa citată.

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