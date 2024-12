Balaj, furios Președintele de la CFR Cluj, replică pentru Dani Coman: „Așteptăm ca Varga să ne dea afară pe toți”

Cristi Balaj (53 ani) a reacționat după zvonurile conform cărora Ioan Varga l-ar dori pe Dani Coman președinte la CFR Cluj și pe Edward Iordănescu antrenor.

Dani Coman, în prezent președinte la FC Argeș, și-a manifestat public nemulțumirea de față de situația în care a găsit clubul piteștean și ar putea părăsi clubul până la finalul acestui an.

Cristi Balaj nu se sperie de Dani Coman: „Să demisionez? De ce?”

Cristi Balaj, președinte la CFR Cluj, a comentat posibila sosire la club a lui Dani Coman, văzut ca un posibil înlocuitor pentru fostul arbitru.

Coman ar putea veni ca președinte la CFR Cluj împreună cu Edi Iordănescu. Fostul selecționer a mai antrenat în Gruia în două mandate, 2018 și sezonul 2020-2021.

„Dacă Dani Coman a spus că poate veni la CFR Cluj, atunci așteptăm ca domnul Varga să ne dea afară pe toți.

Patronul decide. (n.r. - Dacă s-a gândit, cumva, la demisie în această perioadă) Eu să îmi dau demisia? De ce? Avem un patron.

A mai fost discuția ca Dani Coman să vină, în trecut, în echipa noastră managerială. Orice decide domnul Varga e binevenit, e clubul dânsului.

Nu a fost niciodată vorba să plec eu, dimpotrivă, am fost întrebat dacă putem să lucrăm alături de el, de aceea nu am înțeles ce legătură are cu demisia mea.

Un lucru este cert, eu când am fost ofertat, nu am făcut public acest lucru, e o formă de respect față de cei pe care i-am refuzat”, a declarat Cristi Balaj la iamsport.ro.

Coman, despre posibilul „transfer” de la Pitești la Cluj: „Orice e posibil”

Dani Coman a lăsat de înțeles că nu ar refuza o propunere venită din partea patronului de la CFR Cluj, Ioan Varga. Fostul portar pune însă condiții pentru sosirea în Gruia.

„Nu mă pot duce un team-manager sub titulatura de preşedinte niciodată. Nu e ceea ce-mi doresc şi nu sunt fericit.

Eu nu sunt omul care să merg pentru bani, mulţumesc lui Dumnezeu. Fotbalul şi meseria asta o fac că-mi place.

Edi (n.r. - Edward Iordănescu) e un antrenor extrem de bun, eu l-am avut la Astra, am plecat în cantonament cu 14 jucători dintre care 7 juniori și am intrat în play-off.

Am lucrat foarte bine, un om şi un antrenor extraordinar. Vom vedea”, a declarat Dani Coman pentru sursa citată.