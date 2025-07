„Am încercat să-l opresc” Mihai Stoica, despre situația lui Marius Ștefănescu: „E dorit de jumătate din Liga 1”

Mihai Stoica (60 de ani) președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Marius Ștefănescu (26 de ani).

Gigi Becali este pregătit să renunțe la Marius Ștefănescu, după evoluția neconvingătoare din meciul tur cu Shkendija, scor 0-1.

Patronul FCSB l-a propus pe mijlocaș la rivala Dinamo, în schimbul sumei de 300.000 de euro, iar potrivit informațiilor GOLAZO.ro, transferul a intrat în linie dreaptă.

Mihai Stoica, despre situația lui Marius Ștefănescu: „Nu știu dacă merge la Dinamo”

Totuși, Mihai Stoica susține că Ștefănescu este dorit de mai multe echipe din Liga 1, iar transferul său la Dinamo ar putea fi deturnat în ultimul moment.

„Cam jumătate din echipele din primul eșalon îl vor, important e unde va alege el să joace, dacă va alege. Gigi mi-a spus foarte clar că îl va scoate de pe listă.

Eu am încercat să-l opresc. Sunt și subiectiv, tot timpul îmi doresc jucători care au caracter și care se antrenează foarte bine.

El nu vede antrenamentele, nu cunoaște caracterul jucătorilor.

Ștefănescu a dat 8 goluri în sezonul trecut, dar acum nu cred că mai poate fi întors.

Nu știu dacă merge la Dinamo. N-am văzut Dinamo jucând sezonul ăsta pentru că am fost plecați, dar cred că Dinamo s-ar întări foarte mult cu Ștefănescu”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport

Detaliile din contractul lui Marius Ștefănescu la Dinamo

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Ștefănescu va avea un contract din care va câștiga, exclusiv din salariu, în primii 2 ani, aproape 200.000 de euro pe sezon, mai precis o medie de 16.500 de euro net lunar. La FCSB câștiga, în acest al doilea an, 18.000 de euro lunar.

Mai mult, în înțelegerea cu Dinamo, Ștefănescu și-a negociat și a obținut anumite bonusuri de performanță, pentru accesul în Europa, câștigarea Cupei României etc. Ar putea să treacă de 250.000 de euro în primul lui an sub comanda lui Kopic.

1,2 milioane de euro e cota de piață a lui Ștefănescu, conform transfermarkt, el urmând să împlinească luna viitoare 27 de ani

Cum ar putea arăta Dinamo și cu Ștefănescu

Roșca - Sivis, Mărginean, Boateng, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cârjan - Ștefănescu, Perica, Musi

Ștefănescu ar fi al doilea fotbalist pe care Dinamo îl ia de la FCSB. Primul a fost Musi, cedat de Becali la schimb cu Politic, iar FCSB a mai achitat aproape 1.000.000 de euro.

Practic, per total, pe axa FCSB - Dinamo s-a realizat în această vară următorul schimb: Politic la FCSB, Musi și Ștefănescu la Dinamo, iar Becali achită și 700.000 de euro.

