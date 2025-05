Dinamo a oficializat transferul Cristian Mihai, după ce a semnat: „Doamne, unde am reușit să ajung!”

Dinamo a anunțat oficial primul transfer al perioadei de mercato, Cristian Mihai (20 de ani), fotbalist adus de la UTA Arad.

Cristian Mihai, unul dintre cei mai valoroși jucători Under 21 din Liga 1, a ajuns la trupa din „Ștefan cel Mare” în schimbul a 350.000 de euro.

Cristian Mihai, prezentat oficial la Dinamo

După ce s-a vorbit în ultima perioadă despre transferul său la Dinamo, Cristian Mihai a fost prezentat oficial de către „câini”.

Deși are doar 20 de ani, Cristian Mihai a disputat deja peste 60 de meciuri în tricoul echipei arădene, la nivelul primei ligi. Acesta a debutat la UTA în 2022, când avea doar 17 ani.

De asemenea, mijlocașul a devenit și un pilon important al naționalei U21 a României, pentru care a marcat două goluri în cele 3 meciuri în care s-a aflat pe teren.

În sezonul recent încheiat de acesta la UTA, în 26 de partide acesta a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Cristian Mihai, primele declarații în tricoul lui Dinamo

După ce a semnat contractul cu alb-roșiii, Cristian Mihai a vorbit despre transferul la Dinamo pentru aplicația oficială a clubului.

„De când am știut că voi semna cu Dinamo, m-am gândit, «Doamne, unde am reușit să ajung!» Și mi-am propus ca, de când voi începe treaba la Dinamo, să dau totul la fiecare antrenament și la fiecare meci și să devin un om de bază.

Chiar am rămas surprins de absolut tot. Și de condițiile de antrenament, și de refacere, și oamenii din jurul meu. Nu știu, vreau să joc cât mai multe meciuri. Dar cel mai important vreau să prind acest Campionat European. Să joc și să demonstrez că pot fi un om de bază și la națională.

De mic am visat să îmbrac tricoul naționalei. Când l-am îmbrăcat pentru prima dată la Under 16 am simțit o emoție și o bucurie de nedescris. A fost ceva wow pentru mine”, a declarat Cristian Mihai.

Mă bucur să fac parte din această familie minunată și promit că voi da totul la fiecare meci! Cristian Mihai, mesaj pentru fanii dinamoviști