CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-0. Damjan Djokovic (34 de ani) a înscris un gol în meciul din Gruia, dar nu s-a bucurat prea mult: a explicat că i-a fost teamă să nu se accidenteze înainte de returul cu Pafos.

Louis Munteanu (22 de ani) a fost ratangiul de serviciu, dar spune că se simte fericit la CFR și este mulțumit de modul în care joacă.

Pentru prima oară după 3 ani și jumătate, Djokovic a jucat pentru CFR Cluj în Liga 1.

CFR CLUJ - FC BOTOȘANI. Damjan Djokovic: „Mi-a fost frică să nu mă accidentez”

Djokovic a înscris golul de 2-0 în partida din etapa a șaptea a Ligii 1, însă spune că cel mai important meci din acest an pentru CFR va fi returul cu Pafos din play-off-ul Conference League.

„Mă bucur că am revenit acasă, bineînțeles că mă bucur că am marcat golul, dar cel mai important este că vom avea meciul anului (returul cu Pafos, în play-off-ul Conference League - n.r.) și să intrăm cu liniște în săptămâna asta.

A fost un start de joc cu 11 jucători care nu prea au jucat împreună, dar asta înseamnă când ai un stil de joc în care lumea știe ce și cum. Cel mai important este să luăm trei puncte, indiferent de joc. Astăzi am făcut și antrenorul fericit, mergem mai departe.

Totul face parte din viață, mă bucur că am revenit aici, pe terenul ăsta m-am bucurat cel mai mult de fotbal, încerc să o fac și anul ăsta”, a declarat Djokovic la Prima Sport.

Djokovic a explicat și de ce nu s-a bucurat după golul din minutul 70: „Mi-a fost frică și să dau în minge. Veneam după o pauză lungă și să nu mă accidentez. Nu mai avea rost să mai fac un sprint. E ok, meciul de joi e cel mai important”.

1.317 zile trecuseră de la ultimul meci jucat de Damjan Djokovic pentru CFR Cluj în Liga 1, un 1-0 pe terenul lui Sepsi

Louis Munteanu: „Lumea a văzut cât de bine joc”

Louis Munteanu a ratat numeroase ocazii în partida de duminică, însă a explicat că acest lucru nu-l mai afectează la fel de tare ca în trecut.

„Am mai avut momente ca acestea și anul trecut, mă bucur că am trecut prin asta, mă supăram că ratam așa mult, acum am experiență mai multă și nu am de ce să fiu supărat.

Mă bucur pentru victoria echipei și pentru jocul tuturor, am făcut un meci bun. Iar nu am luat gol, jucăm bine și sperăm să continuăm așa”, a afirmat Munteanu.

„De ce să mă supăr pe Mister?”

Atacantul a spus că nu-l deranjează că a jucat într-un meci în care Dan Petrescu a folosit mai mulți jucători care nu evoluează în mod normal, pregătind returul cu Pafos.

„De ce să ne supărăm? Trebuie să ne facem treaba unde ne bagă Mister, să demonstrăm că putem să intrăm și noi în Europa. Și la meciul cu Slobozia și acum am jucat foarte bine.

Este un meci greu (cu Pafos - n.r.), chiar au jucători de calitate în atac, ne-a arătat și mister, joacă acasă cu fanii, o să pună presiune, trebuie să rezistăm și să gestionăm momentele jocului.