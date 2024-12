Dan Petrescu, „blindat”Cât l-ar costa pe Nelu Varga demiterea antrenorului + cifrele contractului

U Cluj - CFR. Ioan Varga (65 ani) a lăsat de înțeles că s-ar putea despărți de Dan Petrescu după eșecul cu rivala din oraș, scor 2-3.

Dan Petrescu (56 ani) ar încasa 400.000 de euro în cazul în care va fi demis înainte să îi expire contractul.

Tehnicianul are în palmares 5 titluri de campion al României cu CFR Cluj.

Dan Petrescu este greu de demis

Eșecul celor de la CFR Cluj cu rivala Universitatea, primul după 10 partide, l-a enervat la culme pe finanțatorul Nelu Varga. Patronul echipei din Gruia a declarat imediat după meci că „este nervos și că va vorbi mâine (n.r. - marți, 10 decembrie)”.

Varga trebuie să cântărească bine o posibilă demitere a lui Dan Petrescu, deoarece antrenorul și-a luat toate măsurile de siguranță în momentul în care s-a întors la CFR Cluj.

Dan Petrescu are o clauză de reziliere a contractului „în oglindă”. Va plăti 400.000 de euro dacă pleacă din proprie inițiativă și va încasa aceeași sumă dacă este demis de patronul Varga.

Mai mult, Petrescu s-a asigurat că va încasa un bonus uriaș în cazul în care va cuceri titlul cu CFR Cluj, al șaselea din carieră: 200.000 de euro!

Petrescu, scuză ireală pentru eșecul cu Șepcile Roșii: „Ne filma un băiat”

Dan Petrescu a declarat că a fost spionat înaintea partidei de pe Cluj Arena, cu rivala „U”.

„Din păcate, am luat două goluri din faze fixe. Am vrut să le exersăm azi dimineață, dar eram filmați. Am preferat să nu le fac, dar data viitoare le fac. Era un băiat în bloc, l-am văzut și ne-am oprit. S-a văzut că nu le-am făcut. Dacă fac în ziua meciului, nu luăm gol.

Ne-a dat gol același jucător și-n tur, și-n retur. Când iei gol la faze fixe, nu meriți nimic. Dacă ne apăram mai bine, le era greu și lor”, a declarat Dan Petrescu la DigiSport.