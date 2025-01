FC BOTOȘANI - CFR CLUJ 1-1. Dan Petrescu (57 de ani) acuză arbitrajul pentru remiza echipei sale.

Totodată, antrenorul celor de la CFR Cluj și-a „taxat” jucătorii pentru evoluția din repriza secundă.

Ardelenii au deschis scorul în minutul 10 prin kosovarul Meriton Korenica, dar s-au văzut egalați cu 5 minute înainte de finalul timpului regulamentar, după reușita lui Enzo Lopez.

FC BOTOȘANI - CFR CLUJ. Dan Petrescu: „Ne-am retras foarte mult și asta nu mi-a plăcut”

La finalul partidei, Dan Petrescu și și-a certat elevii pentru atitudinea cu care au abordat repriza secundă.

„A fost un meci greu. Micile detalii fac diferența. Prima repriză echilibrată, am marcat un gol, a avut și Botoșaniul câteva ocazii, am intrat cu 1-0 la pauză, am intrat foarte rău repriza a doua, n-am înțeles de ce.

Ne-am retras foarte mult, am cedat inițiativa și asta nu mi-a plăcut. Nu înțeleg, poate schimbarea asta, din Spania ne-am întors în România... La 1-0 am avut șanse, chiar dacă ei au dominat”, a declarat Dan Petrescu, citat de digisport.ro.

Dan Petrescu: „Cheia a fost la penalty-ul neacordat”

Totodată, antrenorul ardelenilor a acuzat arbitrajul și a subliniat faptul că echipa sa trebuia sa beneficieze de o lovitură de la 11 metri în minutul 71, după ce șutul lui N'Kololo a părut că a fost blocat cu mâna de Pavlovic.

„Cheia a fost la penalty-ul neacordat. A fost clar, n-ai voie să nu-l vezi la VAR și să-l chemi pe arbitru. Dacă era penalty la acea fază în loc de corner...

Pe contraatac au marcat golul de 1-1. Nu au nicio scuză cei de la VAR. Dacă noi am fi primit două penalty-uri ca cele de ieri, cred că era un scandal pentru doi ani. Mi se pare ciudat că arbitrii fac asemenea greșeli cu VAR. Mingea intra în poartă.

Dacă nici așa nu e henț, atunci când mai e? Eu am văzut din prima, m-am gândit că nu o să dea”, a continuat antrenorul clujenilor.

Louis Munteanu „Trebuia să mergem mai sus”

După o prestație ștearsă în meciul din Moldova, Louis Munteanu a dezvăluit că Dan Petrescu și-a avertizat jucătorii cu privire la această deplasare, în condițiile în care FC Botoșani și-a schimbat de curând antrenorul.

„Un meci dificil, ne aşteptam la asta. Ne-a spus şi Mister că o să fie altă echipă cu acest antrenor. S-a văzut şi pe teren, chiar a fost mai greu, niciodată nu este uşor aici la Botoşani, să câştigi.

Din păcate am luat gol pe final, puteam să urcăm cred, pe primul loc cu această victorie, am luat gol pe final şi trebuia să mergem mai sus. Oricine poate să bată pe oricine, este mai palpitant aşa, este o ediţie de campionat foarte frumoasă”, a declarat Louis Munteanu, citat de orangesport.ro.

Munteanu a vorbit și despre șansele la titlu ale celor de la CFR Cluj.

„Atât timp cât suntem în play-off, cu siguranţă da. Meciuri grele, trebuie să luăm meci cu meci, avem un meci foarte greu cu Farul. Am fost acolo şi ştiu cum se lucrează”, a concluzionat jucătorul celor de la CFR.