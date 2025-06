Daniel Pancu (47 de ani) și Constantin Grameni (22 de ani) au prefațat ultimul meci al naționalei la Euro U21, împotriva Slovaciei.

România U21 - Slovacia U21 se joacă marți, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Daniel Pancu plănuiește să le dea minute tuturor jucătorilor din lot în meciul cu Slovacia și își asumă deciziile greșite din primele două partide ale turneului.

România U21 - Slovacia U21. Daniel Pancu: „Întotdeauna îmi fac reproșuri”

Selecționerul micilor „tricolori” vrea să le ofere minute tuturor jucătorilor în ultimul meci de la Euro, fără miză pentru niciuna dintre echipe, Spania și Italia fiind deja calificate în sferturile de finală.

„Îmi doresc foarte mult să apuce să joace toți, adică nu știu dacă de la început sau pe parcurs. Amzăr, Cristi Mihai... Pentru că s-au comportat extraordinar cu toții, cu mici excepții, în antrenamente, și au venit până aici, mai ales că nu mai avem nicio șansă la ceva frumos pe mai departe.

E primul lucru pe care mi-l doresc și, dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut, probabil că se va întâmpla acest lucru. Pentru că nu e plăcut să pierzi, chiar dacă pierzi împotriva unor echipe care au fost net favorite pe hârtie.

Întotdeauna am să-mi fac reproșuri. Și la victorii am reproșuri de făcut. Eu mi-am construit toată strategia asta pentru a ieși din grupe pe jocul cu Italia. Adică din ianuarie mă gândesc doar la jocul cu Italia. Și cred că am luat niște decizii care până la urmă au fost neinspirate, dar sunt legate de jocul ăla și de pregătirea lui.

Cu o ocazie cu poarta goală în ultimul minut, într-adevăr, se putea schimba percepția. Și astăzi vorbeam de șanse la calificare. Sunt alte lucruri. Adică se puteau schimba. Că a fost un cartonaș roșu sau că mai puteam în continuare să rezistăm, deși era foarte, foarte greu... Puteai să mai vorbești de încă un punct în plus și să spun acum că am fost inspirat, dar îmi reproșez și eu lucruri”, a declarat Pancu, la conferința de presă.

Constantin Grameni: „Nu m-am simțit inferior în niciun moment”

Întrebat despre cum a simțit diferența față de jucătorii italeni și spanioli, Grameni a transmis că nu a simțit o valoarea cu mult mai mare din partea acestora.

„Eu personal nu m-am simțit inferior în niciun moment.

Clar știam și eram conștient de ce adversarii urmează să întâlnim, dar ținând cont de discrepanța care este la nivelul valorii, cea pe care o cotează site-urile de specialitate, eu zic că nu s-a văzut atât de mult în teren.

Și, nu știu, meciurile acestea două mi-au demonstrat că se poate să ajungem și noi la un nivel foarte bun”, a spus Grameni.

În plus, jucătorul a vorbit și despre motivația dinaintea meciului cu Slovacia:

„În primul rând, când îmbraci tricoul naționalei, nu mai trebuie să existe o motivație în plus. Reprezentând atâția oameni, văzând atmosfera de la ultimul meci cu Spania, când au fost susținuți de aproape tot stadionul, nu cred că mai avem nevoie de motivație suplimentară”.

Citește și