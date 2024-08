David Popovici (19 ani) va primi din partea CS Dinamo o ofertă pentru prelungirea contractului scadent în această vară.

Înotătorul român s-a transferat de la CSA Steaua la CS Dinamo în 2021, imediat după Jocurile Olimpice de la Tokyo.

David Popovici va înota în această seară în finala olimpică la 100m liber, de la 23:39, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe TVR, Eurosport și platforma Max.

Președintele Clubului Sportiv Dinamo, Ionuț Popa (36 de ani), a declarat că îi va propune campionului olimpic în proba de 200 de metri liber prelungirea contractului cu gruparea „alb-roșie”, care expiră la finalul actualului ciclu olimpic.

CS Dinamo i-a pregătit prelungirea contractului lui David Popovici

„Cu David ne comportăm special în fiecare zi. Încă nu avem pregătit ceva special pentru revenirea lui. Va urma să semnăm pentru un nou ciclu olimpic și probabil îi vom pregăti acolo o surpriză, cu ceva bonusuri, pe care le merită . Actualul contract expiră după Jocurile Olimpice. Nu ne temem că nu vom semna, nu există așa ceva”, a spus Ionuț Popa, pentru gsp.ro.

Președintele dinamovist speră ca David Popovici să obțină o medalie și în finala probei de 100 de metri, programată în această seară de la 23.39.

„Acum, ne așteptăm la o medalie și la proba de 100m. Îl cunosc pe David și știu cât de bine se pregătește. Îl văd liniștit și, când e liniștit, înseamnă că are un as în mânecă. E foarte inteligent și e foarte serios. Are bun simț și modestie. Asta e cheia succesului. Talentați sunt mulți, dar pierd pe alte planuri. El e un tip echilibrat”, a completat Popa.

David Popovici poate stabili un record imens dacă se impune și la 100m liber la Jocurile Olimpice

Dacă va reuși să se impună și în această finală, Popovici va stabili un record istoric. Va deveni primul înotător care face dubla 100m - 200m liber la toate cele 3 mari competiții: Campionatele Mondiale, Campionatele Europene și Jocurile Olimpice.

Până la David, numai 6 sportivi câștigaseră aurul la 100m și 200m liber la aceeași ediție a unei mari competiții. La Mondiale o reușise doar Jim Montgomery, tocmai în 1973!

Iar la Europene trecuseră 20 de ani de la realizarea lui Pieter van den Hoogenband. De altfel, olandezul era și singurul care o bifase la două competiții, Jocurile Olimpice (2000) și Europene (1999 și 2002).

David Popovici a câștigat la aceeași ediție aurul la cele mai populare probe ale înotului în 2022, la Mondiale, și în 2022 și 2024, la Europene. Și, după aurul olimpic la 200m liber, se află atât de aproape de un triumf istoric.