„Câinii” ar fi gata să reînființeze Dinamo 2, începând din noul sezon din Liga 3.

Și rivala FCSB a anunțat că va reînființa echipa secundă.

În discuții pentru o posibilă fuziune cu CS Dinamo, echipă care a promovat în Liga 2, oficialii echipei din prima ligă ar plănui asociere cu FC Player, una dintre cele mai bune academii din țară, informează gsp.ro.

Dinamo, parteneriat cu FC Player pentru echipa „satelit” în Liga 3

Astfel, Dinamo ar urma să preia generația 2008 a celor de la FC Player, academie înfințată în anul 2017 de Octavian Marin, ex-impresar și fost scouter la Dinamo.

„FC Player este o academie de fotbal care s-a înființat la 17 septembrie 2017. Atunci a fost primul antrenament al generației 2008. Ideea de a înființa o școală de fotbal mi-a venit în momentul în care am renunțat la postul de coordonator al departamentului de scouting al clubului FC Dinamo.

După doi ani în această funcție și alți 15 petrecuți că agent de jucători mi-am dat seama că eram din alt film în raport cu fotbalul românesc. Am căutat să cumpărăm teren oriunde în jurul Bucureștiului. La Copăceni am găsit terenul care se potrivea cel mai bine cerințelor unei baze sportive.

Am cumpărat 10 hectare din care deocamdată am amenajat doar 5. Terenul valorează în jur de un milion euro. Investiția se apropie de încă un milion. Am construit trei terenuri mari de dimensiune 105 / 68m. Două cu iarbă naturală și unul sintetic. Două dintre cele trei terenuri au nocturnă”, declara Octavian Marin, în anul 2022, pentru prosport.ro

Echipa ar urma să fie înscrisă începând din sezonul următor direct în Liga 3, sub numele de Dinamo 2.

Fondată în anul 2003, „câinii” au desfințat echipa secundă în urmă cu 3 ani.

FC Player, campioană națională la U17 pentru al doilea an consecutiv

FC Player U17 a devenit campioană națională pentru al doilea an consecutiv, după ce a învins în finală academia celor de la FC Bihor Oradea, scor 4-2.

Golurile bucureștenilor au fost marcate de: David Stoican (16′), Nicolas Pângă (56′), Daniel Savu (81′), George Lazăr (85′)

FC Player/ Foto;sportpictures.eu

Cum a arătat echipa celor de la FC Player în finala Cupei Naționale U17:

FC Player București : 1. Ionuț OANCEA (GK) – 13. David STOICAN, 5. Adrian NĂSTASE, 11. Mihai ENACHE, 3. Mihnea OPREA – 15. George LAZĂR, 6. Andreas N’GIUWU, 10. Răzvan TARBU – 7. Silviu ȘOREA, 9. Daniel SAVU (C), 14. Luca MARINESCU;

: 1. Ionuț OANCEA (GK) – 13. David STOICAN, 5. Adrian NĂSTASE, 11. Mihai ENACHE, 3. Mihnea OPREA – 15. George LAZĂR, 6. Andreas N’GIUWU, 10. Răzvan TARBU – 7. Silviu ȘOREA, 9. Daniel SAVU (C), 14. Luca MARINESCU; Rezerve : 98. Alexandru CIOBANU (GK), 8. Nicolas PÂNGĂ, 17. Octavian DINA, 19. Darius COVAȘ, 20. Cătălin IORDACHE, 21. Ștefan PINTILIE, 22. Hasancan ERDOGAN, 23. Darius DINU, 44. Gavril BUCȘA.

: 98. Alexandru CIOBANU (GK), 8. Nicolas PÂNGĂ, 17. Octavian DINA, 19. Darius COVAȘ, 20. Cătălin IORDACHE, 21. Ștefan PINTILIE, 22. Hasancan ERDOGAN, 23. Darius DINU, 44. Gavril BUCȘA. Antrenor: Petru TCACI

Mini-Derby de România în Liga 3

FCSB reînființează și ea echipa a doua. Mihai Stoica a anunțat că „satelitul” roș-albaștrilor va evolua, de asemenea, în Liga 3. Lotul va fi compus din jucători tineri, eligibili pentru a juca în UEFA Youth League:

„Suntem forțați să ne facem echipă a doua. Bine măcar că Federația ne permite să înscriem echipa a doua în Liga 3. Ei joacă tururi preliminare în Youth League. Dar, dacă ajungem în Champions League, vor ajunge și ei în faza ligii, vor juca șase meciuri”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, pe 14 iunie.

Citește și