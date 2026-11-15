La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf +3 foto
Chindia - FCSB. Foto: Facebook, @AFC Chindia Oficial
Superliga

La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 14:53
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 14:53
  • FCSB a învins-o pe Chindia Târgoviște, scor 2-1, într-un meci amical disputat duminică, pe Stadionul „Eugen Popescu”.
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Partida a fost prima disputată de FCSB după demisia lui Mihai Stoica din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al clubului.

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FCSB a învins-o pe Chindia Târgoviște, grație unui gol marcat în prelungiri

Gazdele au avut prima ocazie importantă a partidei, în minutul 13, când Kevin Grobry a trimis puțin peste poartă, după o pasă primită de la Sekou Camara.

FCSB a avut mai multe șanse de a deschide scorul prin Aymen Boutoutaou și David Miculescu, însă cele două echipe au intrat la vestiare la egalitate, scor 0-0, conform digisport.ro.

Karlo Muhar a deschis scorul pentru FCSB în minutul 80, însă Valentin Dumitrache a restabilit egalitatea patru minute mai târziu. David Miculescu a adus victoria echipei pregătite de Laurențiu Reghecampf în minutul 90+2.

Conform sursei citate, la meci au asistat 3.180 de spectatori.

Imagini de la amicalul dintre Chindia Târgoviște și FCSB. Foto: Facebook, @AFC Chindia Oficial
Imagini de la amicalul dintre Chindia Târgoviște și FCSB. Foto: Facebook, @AFC Chindia Oficial

Galerie foto (3 imagini)

Imagini de la amicalul dintre Chindia Târgoviște și FCSB. Foto: Facebook, @AFC Chindia Oficial Imagini de la amicalul dintre Chindia Târgoviște și FCSB. Foto: Facebook, @AFC Chindia Oficial Imagini de la amicalul dintre Chindia Târgoviște și FCSB. Foto: Facebook, @AFC Chindia Oficial
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Fiul lui Mihai Pintilii, în lotul FCSB pentru amicalul cu Chindia

Laurențiu Reghecampf a avut mai mulți jucători indisponibili pentru amicalul de la Târgoviște, fie din cauza accidentărilor, fie pentru că au fost convocați la echipele naționale.

Ștefan Târnovanu, Alexandru Stoian, Ricardo Pădurariu, Risto Radunovic și Joao Paulo se află la loturile naționale, în timp ce Denis Drăguș, Arnold Garita, Siyabonga Ngezana și Juri Cisotti sunt accidentați.

În aceste condiții, antrenorul bucureștenilor a apelat la mai mulți jucători tineri, printre care și Nicolas Pintilii, fiul lui Mihai Pintilii, care s-a aflat pe banca de rezerve.

3.180 de spectatori
au asistat la amicalul de la Târgoviște

Chindia Târgoviște - FCSB 1-2. Echipele de start

  • Chindia: Isvoranu - Costin, Mboumbouni, Issah, Briceag - Popadiuc, Asamoah, Grobry - Petre, Camara, Neguț
  • Rezerve: Nicolas - Bilali, Gherman, Roșu, Brumă, Mihai, B. Vlad, Samuel Asamoah,V. Dumitrache, Tamași, Vladu, Estacio
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • FCSB: M. Popa - Crețu, Dawa, Duarte, M. Popescu - Arad, Muhar - Miculescu, Boutoutaou, Toma - Avram
  • Rezerve: Udrea, Negru, Pintilii, Vasile, Gnahore, Constantin, Politic, Batubinsika, Căluș, Anghel, L. Stancu, Șerban, Tașcu, D. Popa
  • Antrenor: Laurențiu Reghecampf
  • Arbitru: Andrei Vremaroiu
  • Asistenți: Andrei Surlaru și George Radu

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