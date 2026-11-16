Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre închiderea Arenei Naționale, care o forțează pe Dinamo să plece în provincie cel puțin pentru meciul următor.

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Partida cu Petrolul, cu roș-albii gazde, se va disputa în afara Capitalei, sâmbătă seară.

Andrei Nicolescu: „E încă un exemplu că există foarte mult amatorism”

„A fost vineri o discuție tehnică la care am fost invitați ca să vedem punctul de vedere al expertului tehnic și s-a discutat că, în funcție de cum se va desfășura meciul naționalei, ar urma să se ia o astfel de decizie.

Evident că în momentul ăla noi, prin toate mijloacele, am încerca să discutăm și cu Federația, și cu Liga, și cu deținătorul de drepturi, pentru că am apucat deja, pe baza acordului cadru, să punem bilete în vânzare, să ne pregătim, să organizăm DinamoFest.

Azi am primit un telefon de la un consilier de la Primărie și mi s-a spus că s-a luat decizia și se va închide Arena. Am rugat să primesc și eu ceva oficial, mi se pare că într-o societate care funcționează pe niște reguli e un punct esențial. Încă nu am primit.

Am început să dăm telefoane și să ne interesăm cam ce opțiuni am avea, pentru că nu poți să fii pus în fața acestui fapt cu 6 zile înainte și să stai cu mâinile în sân.

La Târgoviște nu suntem doriți, n-am fost primiți, nici n-am apucat să discutăm detalii că am și fost refuzați, pentru că programul lor nu permite așa ceva. Nu are rost…

Chindia nu are meci, a fost un amical, mai joacă România U20 mâine, iar în weekend Chindia are în deplasare. Nu ar trebui să fie un impediment, dar este, ei spun că 3 meciuri într-o săptămână sunt prea multe pentru gazon.

Pe Arc nu se poate, sunt 3 meciuri de rugby, ceea ce face suprafața de joc impracticabilă pentru fotbal vreo săptămână.

Am mai avut o situație când nu aveam unde să jucăm, acum 2-3 ani, am jucat pe Arc atunci, am beneficiat de înțelegerea lor, deși gazonul nu a fost bun, dar nu am găsit sub nicio formă o soluție în jurul Bucureștiului.

Dinamo nu poate merge în Ghencea sau Giulești. Mai explorăm variante ca Slobozia și Voluntari, poate primim ok-ul de acolo. Altfel e o deplasare, trebuie să te cazezi, să pierzi o zi și așa mai departe.

Pierdem și mulți bani, dar gaura cea mai mare e cea de imagine, pe care nu știu cine o decontează, eu cred că tot fotbalul românesc. E încă un exemplu că există foarte mult amatorism”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

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