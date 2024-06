Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (46 de ani), a vorbit despre sezonul recent încheiat, planurile de viitor și obiectivele „câinilor” pentru sezonul 2024-2025.

Antrenorul croat și-a prelungit automat contractul cu „alb-roșii” pentru că a salvat echipa de la retrogradare

Dinamo a câștigat barajul de menținere/promovare cu Csikszereda, scor 2-0 la general, și și-a asigura prezența în Liga 1 și în sezonul următor.

Kopic: „Simt că nu mai am sute de kilograme de presiune pe mine”

„Nu e rezultatul meu, e rezultatul tuturor implicați în club. Când câștigăm, câștigăm împreună, când pierdem, o facem împreună, dar antrenorul e de vină. Acum simt că nu mai am sute de kilograme de presiune pe mine.

Din momentul în care am venit, am simțit o responsabilitate foarte mare. Au fost multe situații neplăcute, accidentări, goluri primite în prelungiri, dar după îndeplinirea obiectivului, Dinamo rămâne în prima liga, sunt mândru de asta, deoarece nu a fost ușor”, a declarat Kopic pentru Radio Dinamo1948.

Apropiații mei știu că nu am vrut să cred în alt scenariu. În toată perioadă de la Dinamo am dat totul. Dacă jucătorii simțeau că antrenorul nu crede în ei, nu ar fi luptat Zeljko Kopic despre salvarea de la retrogradare

Dinamo, parcurs dezamăgitor în play-out

Antrenorul lui Dinamo a vorbit și despre parcursul din play-out și a precizat ce nu s-a legat în jocul „câinilor”, după perioada în care obținuseră 13 puncte din totalul de 18.

„Când am terminat, în decembrie, de la primul antrenament în Turcia și până la reluarea campionatului am avut la dispoziție 17 zile. Pentru mine a fost foarte greu. Am avut jucători la antrenamente, dar știam că trebuie să aducem alți jucători.

Din cauza regulii cu numărul jucătorilor români, în acea perioadă a trebuit să reziliem cu jucători care erau parte din lot. Aveam o relație bună, veneam după două victorie, a fost o decizie grea. Jucătorii semnați nu aveau pregătirea la zi, nu evoluaseră la echipele lor, aveau nevoie de adaptare, pentru a ajunge la nivel bun fizic, pentru a crește tactic.

Am reînceput sezonul cu trei meciuri pierdute, am jucat bine cu Rapid, am avut un meci bun, ulterior totul era pus la îndoială.

Am găsit o conexiune, am jucat bine, cu intensitate, energie, dar și calitativ. Eram stabili defensiv, ofensiv aveam perioade bune.

Primul lucru negativ a fost înainte de Hermannstadt, în acea săptămână, a fost un virus, am avut mulți jucători bolnavi, nu eram pregătiți. Am simțit că la Sibiu a fost unul dintre cele mai grele momente. Câți fani au venit, energia oferită... iar Hermannstadt era precum Arsenal, eram zero în fața lor.

Am avut o pauză de două săptămâni, pentru mine a fost important meciul cu Petrolul. A fost extrem de important, decizia de a juca fără fani a contat.

Am jucat bine cu UTA și Hermannstadt, dar fără fanii din tribune, în repriza a doua nu am fi menținut avantajul, se simțea energia din tribune, ne ofereau ceva în plus, să luptăm, să câștigăm.

Cu Petrolul nu am avut susținerea asta, cu tot respectul pentru copiii care au venit. Cum am primit golul din prelungiri... nu vorbesc de arbitraj, dar cineva a adunat greșelile și e discutabil acel penalty din ultimul minut cu Petrolul, când nu am câștigat.

Din acel moment, am simțit că am pierdut momentum, a trebuit să luptăm pentru tot ce am luptat să construim, a trebuit să o luăm de la zero.

Cu Oțelul am primit gol în ultimul minut, cu Cluj în ultimul minut, cu Craiova în ultimul minut. Nu au fost goluri din fază fixă, dar au fost pe tranziție, gol din afara careului, din centrare, simțeam că echipa pierde din încredere.

Presiunea e din ce în ce mai mare, vine finalul sezonului și, când resimți presiunea, trebuie să îi înțeleg și pe jucători, nu sunt roboți, au emoții, se îngrijorează pentru echipă.

Din cauza acestor situații am avut mult de suferit, dar mă bucur pentru jucători, nu a fost deloc ușor”, a mai explicat Zeljko Kopic pentru sursa citată.