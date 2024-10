Probleme pentru Dinamo Ce prim „11” ar putea alinia Kopic cu Farul: fără atacant + lotul e marcat de accidentări și suspendări

Dinamo are în continuare mari probleme de efectiv și va merge la Constanța pentru meciul cu Farul cu 2 suspendați și mai mulți accidentați.

Unii jucători care au evoluat cu Botoșani, 2-2, sunt incerți.

Farul - Dinamo se joacă vineri de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la DigiSport 1 și PrimaSport 1.

În funcție de antrenamentele de săptămâna aceasta, Zeljko Kopic va decide cu ce prim „11” va aborda duelul cu echipa lui Hagi.

Dinamo, fără atacant de meserie la Constanța

În afară de absența de durată a lui Abdallah, operat la umăr, și de suspendările lui Opruț și Selmani, antrenorul croat mai are probleme cu Bordușanu, Florescu, Boateng și Homawoo.

După meciul cu Botoșani, s-au resimțit și Licsandru, Sivis și Cîrjan, care sunt incerți în acest moment.

Cum ar putea arăta Dinamo la Constanța:

Golubovic - Costin, Patriche, Pașcalău, Amzăr - Olsen, Gnahore, Cîrjan (Mărginean) - Milanov, Politic, Soro

Vrea pe Arena Națională! Zeljko Kopic nu este mulțumit de gazonul de pe „Arcul de Triumf”

Kopic consideră că o parte dintre accidentări se datorează și stării gazonului de pe „Arcul de Triumf”.

” Acesta nu este un teren de fotbal pentru mine . Am vorbit despre asta, indiferent că am câştigat sau am pierdut, e greu să jucăm aici şi sper că vom avea mai multe meciuri acolo (n.r. - pe Arena Naţională)

Selmani a avut probleme musculare, terenul este dur, iar cu intensitatea cu care a jucat... De la meci la meci avem acest gen de probleme”, a declarat tehnicianul dinamoviștilor, conform orangesport.ro.