Antrenorul Zeljko Kopic a subliniat că Dinamo întâmpină probleme fizice din cauza terenului dur, sperând să aibă mai multe meciuri pe Arena Națională în viitor.

Dinamo a avut 2-0, pe „Arcul de Triumf”, cu 7.000 de suporteri în spate, însă a pierdut două puncte importante, care ar fi urcat-o până locul 2 în Liga 1.

Terenul de pe „Arcul de Triumf” este o problemă pentru Dinamo

Kopic consideră că una dintre principalele cauze ale înfrângerii este gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf”.

” Acesta nu este un teren de fotbal pentru mine . Am vorbit despre asta, indiferent că am câştigat sau am pierdut, e greu să jucăm aici şi sper că vom avea mai multe meciuri acolo (n.r. - pe Arena Naţională)

Selmani a avut probleme musculare, terenul este dur, iar cu intensitatea cu care a jucat... De la meci la meci avem acest gen de probleme”, a declarat tehnicianul dinamoviștilor, conform orangesport.ro.

Dinamo va juca meciurile cu FCSB din Liga 1 și din Cupa României pe Arena Națională

Un scaun a zburat pe lângă capul „tușierului” la Dinamo - Botoșani

Dinamo a condus cu 2-0 FC Botoșani, până în minutul 77, însă s-a văzut egalată. În minutul 90+3, Dennis Politic a reușit să înscrie, însă golul a fost anulat pentru un ofsaid semnalizat de asistentul Cosmin Bojan.

Unul dintre fani a cedat nervos și a rupt un scaun din tribună, apoi l-a aruncat spre arbitru, fiind la un pas să îl lovească în cap.

Bojan a observat scaunul aruncat, însă și-a păstrat calmul și doar a făcut un pas în față, pentru a se îndepărta de fanii dinamoviști.

Nu am văzut scaunul aruncat din tribună, dar toată lumea trebuie să se controleze. Nu vreau să vorbesc despre arbitri, eu trebuie să-mi fac meseria, ei trebuie să-şi facă meseria Zeljko Kopic

Derby de România cu porțile închise

Dinamo se poate alege cu o sancțiune dură, inclusiv disputarea de meciuri cu porțile închise. Următoarele meciuri pe teren propriu pentru „câini” sunt chiar cele în fața rivalei FCSB.

Derby de România ar urma să se dispute pe Arena Națională, pe 19 sau 20 octombrie, în campionat și pe 30 octombrie, în grupele Cupei României.

Dinamo a mai fost penalizată dur și în sezonul trecut, după meciul cu UTA, 1-0, disputat în martie, tot pe „Arcul de Triumf”, când ultrașii celor două echipe s-au bătut pe teren. Inițial primiseră o pedeapsă de 4 partide cu porțile închise, însă Comisia de Apel a suspendat sancțiunea după două runde în care în tribune a fost permis doar accesul copiilor.