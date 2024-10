Dumitru Dumitriu (78 de ani), fost antrenor al celor de la Steaua, Rapid, AEK Atena și FCSB, crede că soluția cea mai bună pentru Ianis este să fie cumpărat de alt club.

„Țiți” Dumitriu a declarat, pentru GOLAZO.ro, că Mircea Lucescu nu face un compromis când îl cheamă pe Ianis la prima reprezentativă.

D. Dumitriu este de părere că Ianis Hagi se poate impune în Turcia, acolo unde tatăl său a făcut istorie cu Galatasaray.

Situația lui Ianis Hagi este una din ce în ce mai delicată la Rangers. El nu este înscris pe lista pentru competițiile europene, așa că el nu poate juca în această seară, în partida dintre Rangers și FCSB.

Însă antrenorul Phillipe Clement nici nu avea de gând să-l oprească în lot pe fotbalistul român, trimis la Rangers B. De altfel, belgianul a declarat despre Ianis acum câteva zile: „S-a antrenat cu echipa a doua și l-am lăsat să joace acolo pentru a-și menține forma fizică cât mai ridicată”.

Dumitru Dumitriu: „Să plece definitiv”

Accidentat pe 21 ianuarie 2022, suferind o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept, Ianis a revenit la teren în tricoul lui Rangers pe 28 ianuarie 2023.

Dar de atunci și până acum, mijlocașul nu a revenit la forma arătată înaintea leziunii, chiar dacă a fost împrumutat de scoțieni un sezon la Alaves, pentru a prinde mai multe meciuri.

Dumitru Dumitriu, fost antrenor și internațional român, îl sfătuiește pe Ianis, într-un interviu acordat GOLAZO.ro, să plece la gruparea de pe Ibrox Park.

Bună ziua. Ianis Hagi trece printr-o situație foarte delicată la Rangers. Ce poate face pentru a o depăși?

Cred că până la urmă va primi ceea ce merită. E un jucător bun, fotbalist care poate juca la mai multe echipe din Europa, așa că nu trebuie să rămână acolo. Convingerea mea e că trebuie să plece, dar nu împrumutat. Să plece definitiv, să fie cumpărat și folosit.

De ce l-ar ajuta un transfer și nu un împrumut, așa cum a fost la Alaves? Acolo unde nu prea a rupt gura târgului.

Atunci când un club te cumpără, arată că are încredere în tine. Iar Ianis are nevoie de asta. E un jucător talentat, care se dăruiește, care pasează bine cu ambele picioare, șutează puternic. Are mai multe calități, e un fotbalist de top. Dar a avut acest ghinion cu accidentarea. Acum să nu ne gândim că ar trebui să se lase. Nici vorbă .

Mircea Lucescu îl cheamă la națională, deși unii spun că nu e corect față de alți fotbaliști care joacă la echipele lor de club, spre deosebire de Ianis.

Da, îl apreciază. Asta e foarte important pentru Hagi și pentru ceilalți jucători. Pentru că ei văd că atunci când ai probleme, cineva are grijă de ei și îi ajută să treacă peste problemele delicate.

Vom vedea zilele următoare, săptămânile următoare, care este situația lui Ianis Hagi. Este liber să caute alte oportunități. Phillipe Clement, antrenor Rangers

Dumitru Dumitriu: „Gică Hagi își apără copilul”

Dar contează și faptul că pe Ianis în cheamă și Hagi, iar noi știm relația deosebită între domnul Lucescu și Gică?

Îl cunosc foarte bine pe Lucescu de când am a jucat împreună la națională, atunci când pregăteam Mondialul din Mexic ‘70. Mircea nu intră în astfel de situații, în care să mulțumească pe toată lumea. Nu face compromisuri nici când e vorba de Hagi. El e convins că acest fotbalist, Ianis, poate fi folositor la națională.

Sigur au existat momente, în cariera dumneavoastră de antrenor, în care nu v-ați bazat pe un fotbalist. Atitudinea acestuia a fost determinată, de exemplu, pentru a-l reprimi în lot?

E singura cale. Să nu devină un bosumflat care să strice și atmosfera din vestiar nu cred că o să-i fie bine. E important comportamentul, să fii lucid, să fii inteligent, și să înțelegi de ce te bagă când joci și de nu te bagă când stai pe margine.

100 de meciuri și 16 goluri sunt cifrele lui Ianis Hagi la Rangers

Credeți că ieșirile publice ale lui Gică Hagi mai rău pun gaz pe focul situației lui Ianis la Rangers?

Gică își apără copilul, iar asta cred că e de înțeles. Mulți am face la fel. Mai ales că el are certitudinea că Ianis e nedreptățit. Și că merită să joace la prima echipă a scoțienilor. Vom vedea și în seara aceasta ce echipă au și cât de puternică este.

Zvonurile dau Turcia ca probabilă destinație pentru Ianis. Ar putea reuși în țara unde numele lui Hagi este adorat?

Da, sigur. Ianis nu mai trebuie să demonstreze nimic. El trebuie să fie în plenitudinea forțelor și beneficieze de încredere. Când se va întâmpla asta, atunci el poate juca la orice echipă din Europa. Nu la cele de top mondial, Manchester City, Real Madrid, dar la cele din, să zicem, categoria a doua joacă fără probleme. Sigur, așteptările aer fi mai mari în Turcia, pentru că lumea îl va compara cu tatăl său, dar se va descurca.