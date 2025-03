„Mă antrenam prin pădure” FC Voluntari, acuzată de amatorism. Gigi Nețoiu , arătat cu degetul: „Un fel de Gigi Becali. A început să dea jucătorii afară”

Mijlocașul ceh Antonin Fantis (32 de ani) li s-a plâns conaționalilor de tratamentul pe care l-a primit la FC Voluntari, echipă din Liga 2.

Fotbalistul spune că s-a antrenat în pădure și nu și-a primit banii.

Antonin Fantis a sosit la FC Voluntari în vară, după zeci de meciuri în primele ligi ale Cehiei, la Fastav Zlin, Pribram și Jablonec, cu speranța că-și va rotunji portofelul, la o echipă cu pretenții din eșalonul secund al României.

Din păcate pentru el, realitatea avea să fie alta. Clubul a făcut tot posibilul pentru a-l îndepărta, lucru care s-a și întâmplat într-un final.

Gigi Nețoiu, asemănat cu Gigi Becali

După 10 meciuri la FC Voluntari (476 de minute), Gigi Nețoiu a decis că nu mai are nevoie de fotbalistul pentru care Banik Ostrava plătea 750.000 de euro în 2010, celor de la Pribram.

Fotbalistul a fost lăsat liber, în această iarnă, și s-a întors în Cehia, la Viagem Usti, în liga a treia.

La câteva săptămâni de la mutare, Antonin Fantis a acordat un interviu în presa din Cehia, în care a povestit calvarul trăit în România.

Fotbalistul a declarat că a ales să vină în România pentru contractul substanțial pregătit de ilfoveni.

„Mi-au oferit un contract super. Nu aș fi primit așa bani în Cehia, la vârsta mea. Din păcate, nu aveam de unde să știu că nu voi fi plătit după aceea. M-am gândit în sinea mea că, dacă nu merg acolo, s-ar putea să regret mai târziu.

Aș fi putut merge pe calea sigură și aș fi rămas la Zlin. Dar am jucat acolo opt ani și aveam nevoie de o schimbare. Am vrut să încerc și angajamente în străinătate în cariera mea. Mi-am împlinit acest vis, deși nu a ieșit exact cum am sperat .

Am locuit chiar în București, ceea ce a fost grozav pentru familia mea. Voluntari se află la doar 12 kilometri de Capitală. Dar, dacă nu mă simt bine la fotbal, asta se resimte și acasă. De aceea m-am gândit să plec”, a declarat Antonin Fantis, conform isport.cz.

Fantis: „Alergam prin pădure”

La jumătatea lunii decembrie, Fantis a fost trecut pe linie moartă. A primit „interzis” la antrenamente, s-a pregătit în pădure și nu și-a mai primit salariile.

Totul a fost orchestrat de omul cu bani de la Voluntari, Gigi Nețoiu, personaj pe care fotbalistul îl asemănă cu omologul de la FCSB, Gigi Becali, din cauza obiceiurilor.

„Mi-au datorat mulți bani, mai multe salarii. Apoi a venit un nou proprietar. L-aș compara cu Becali de la FCSB. A început să dea afară jucători, clubul mi s-a părut instabil.

Nu m-am antrenat cu echipa timp de 14 zile, pentru că m-au interzis. Alergam prin pădure și nu am lovit mingea. De aceea am rămas în urmă cu pregătirea”, a completat Fantis.

FC Voluntari este pe locul 6 în Liga 2, după 18 runde, ultima poziție care asigură prezența în play-off, cu o etapă rămasă de disputat.

Fantis nu este primul

În ultima perioadă, FC Voluntari s-a mai despărțit și de atacantul Cătălin Țîră, fără prea multe explicații.

În plus, se încearcă și îndepărtarea lui Adam Nemec, cel care este se află la club de patru ani.

Ilfovenii au anunțat că jucătorul a fost dat afară, însă postarea a fost ștearsă imediat din mediul online, ceea ce indică tensiuni la club.

Așa cum GOLAZO.ro anunța în urmă cu câteva zile, Adam Nemec e încă sub contract cu Voluntari și nu pleacă dacă nu primește ceea ce-și dorește, adică salariile până la ultimul.

Vârful trecut pe la Dinamo ar mai avea de luat 28.000 de euro, însă situația s-ar complica pentru că slovacul are o clauză conform căreia înțelegerea i se prelungește automat pe un an dacă Voluntari promovează.