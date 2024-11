„Mai multă agresivitate!” Antrenorul lui Olympiacos nu-i iartă pe elevii săi, după egalul cu FCSB: „Nu ne-am creat ocazii deloc!”

FCSB - OLYMPIACOS 0-0. José Luis Mendilibar (63 de ani) nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi, după egalul de pe Arena Națională.

Antrenorul spaniol a declarat că și-ar fi dorit de la băieții săi să fie mult mai agresivi și să-și creeze mai multe ocazii.

FCSB a remizat, scor 0-0, împotriva celor de la Olympiacos, în etapa #5, din cadrul grupei principale din Europa League.

FCSB - Olympiacos. Antrenorul lui Olympiacos: „Nu sunt mulțumit că nu ne-am creat ocazii”

După terminarea partidei de pe Arena Națională, antrenorul de 63 de ani a fost invitat la flash-interviu, la Prima Sport 1, unde s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi:

„A fost un meci echilibrat, cred că am început mai bine, în a doua repriză am avut câteva dificultăți, a urmat eliminarea lor și am mers peste ei.

Nu sunt mulțumit de faptul că nu ne-am creat ocazii, mi-aș fi dorit să fim mult mai agresivi, mult mai ofensivi, trebuia să facem mai mult, dacă voiam o victorie”.

Am înfruntat o echipă foarte bună, care s-a luptat bine, a fost activă, a atacat, dar nu și-a creat atâtea ocazii câte ar fi dorit. Nu pot spune că m-a impresionat un jucător anume, mi-a plăcut echipa FCSB cum a jucat colectiv. Jose Luis Mendilibar, antrenor Olympiacos, la conferință

Tehnicianul spaniol a vorbit și despre jocul campioanei României, de care a fost plăcut surprins: „Mi-a plăcut echipa FCSB-ului, mai ales disciplina lor”.

În urma egalului de pe Arena Națională, campioana României a ajuns la 10 puncte în faza principală a Europa League. După primele 5 etape, FCSB ocupă locul 10 în clasamentul grupei principale.

De cealaltă parte, Olympiacos se află pe poziția 14, cu 8 puncte după primele 5 etape.

„Toată lumea întreabă de clasament, de calificare. Vreau să înțelegeți că obiectivul nostru e să ne calificăm

Cu 36 de echipe, fiecare vrea să fie cât mai sus. Noi vrem doar să promovăm”, a mai spus tehnicianul, la conferința de presă.

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

0-0 12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Clasamentul grupei principale de Europa League

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lazio 5 13 2. Atletic Bilbao 5 13 3. Frankfurt 5 13 4. Galatasaray 5 11 5. Anderlecht 5 11 6. Ajax 5 10 7. Lyon 5 10 8. Rangers 5 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Tottenham 5 10 10. FCSB 5 10 11. Ferencvaros 5 9 12. Manchester United 5 9 13. Plzen 5 9 14. Olympiacos 5 8 15. Fenerbahce 5 8 16. Real Sociedad 5 7 17. Bodo/Glimt 5 7 18. Braga 5 7 19. Alkmaar 5 7 20. Midtjylland 5 7 21. AS Roma 5 6 22. Besiktas 5 6 23. FC Porto 5 5 24. Royale Union 5 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Hoffenheim 5 5 26. Slavia Praga 5 4 27. PAOK 5 4 28. Elfsborg 5 4 29. Twente 5 3 30. Malmo 5 3 31. M. Tel Aviv 5 3 32. Qarabag 5 3 33. Ludogorets 5 2 34. RFS 5 2 35. Nice 5 2 36. Dinamo Kiev 5 0