Salvatorul Ferran Torres FOTO. Atacantul a debutat cu o „dublă” la PSG și a evitat o umilință pentru campioana Europei

Rennes - PSG 2-2. Ferran Torres (26 de ani) a fost salvatorul echipei sale în prima etapă din Ligue 1.

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Campionatul francez a început în acest weekend, iar campioana en-titre a făcut deja un prim pas greșit în duelul din deplasare cu Rennes.

Rennes - PSG 2-2 . „Dublă” la debut pentru Ferran Torres

Gazdele au început în forță prima partidă a noului sezon, reușind să intre la pauză cu avantaj de două goluri, după reușitele lui Szymanski (9) și Lepaul (38).

Astfel, Luis Enrique a fost nevoit să schimbe ceva în jocul echipei sale, venind cu două modificări la pauză și alte două în minutul 60.

La fiecare set de schimbări a intrat un jucător decisiv. Ferran Torres după pauză și, ulterior, Fabian Ruiz.

Cei doi campioni mondiali spanioli au contribuit la ambele goluri reușite de PSG în partea secundă.

În minutul 71, Fabian l-a lansat perfect pe Torres, cu pasă lungă peste defensiva lui Rennes, iar atacantul a redus din diferență, singur cu portarul.

După alte 11 minute, mijlocașul parizienilor a venit cu nouă centrare de calitate, urmată de o lovitură de cap de aceeași calitate a lui Ferran, care și-a trecut în cont „dubla” la debutul în tricoul lui PSG.

FOTO. Golul doi înscris de Ferran Torres

VIDEO. Rezumatul partidei Rennes - PSG 2-2

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