România nu mai are vârf!  Încă o lovitură pentru Hagi! Nici Bîrligea nu va putea juca în meciul cu Suedia +40 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

România nu mai are vârf! Încă o lovitură pentru Hagi! Nici Bîrligea nu va putea juca în meciul cu Suedia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 20:54
  • Daniel Bîrligea (26 de ani) a acuzat probleme medicale și nu va putea juca în meciul cu Suedia, din etapa #4 a Ligii Națiunilor.
  • România - Suedia se joacă luni, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Atacantul de la Frosinone a fost integralist în partida cu Polonia, scor 0-6, dar selecționerul Gică Hagi nu se va putea baza pe serviciile acestuia în duelul de luni din cauza unei accidentări.

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Daniel Bîrligea, out pentru meciul cu Suedia!

„După partida de la Varșovia, Daniel Bîrligea a acuzat probleme musculare. Ca urmare a investigațiilor medicale efectuate azi, s-a constatat că nu poate evolua luni, 5 octombrie, în partida cu Suedia.

Astfel, atacantul legitimat la Frosinone va părăsi cantonamentul tricolorilor.

Îi urăm multă sănătate lui Daniel și îl așteptăm înapoi mai puternic!”, se arată în mesajul publicat de FRF.

Bîrligea nu a prins lotul pentru primul meci cu Suedia, scor 1-2, dar a fost integralist în următoarele două partide, cu Bosnia (2-4), când a marcat și un gol, și Polonia (0-6).

Pentru meciul cu Suedia, selecționerul Gică Hagi nu se va putea baza nici pe fundașii Radu Drăgușin și Virgil Ghiță, aceștia fiind suspendați.

În plus, naționala are probleme grave în atac. Louis Munteanu a fost primul care s-a accidentat, iar în lipsa și lui Bîrligea, Hagi nu mai are în lot niciun atacant de careu. Va trebui să se bazeze pe extremele Valentin Mihăilă și Dennis Man, dar și pe Florin Tănase, folosit mai mult mijlocaș la FCSB, înainte de transferul la Omonia.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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