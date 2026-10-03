Dylan Batubinsika (30 de ani) și Mihai Popescu (33 de ani) au revenit la antrenamentele FCSB.

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Fundașul congolez s-a accidentat în timpul acțiunii echipei naționale și a fost nevoit să părăsească lotul reprezentativei africane, în perioada de pregătire pentru preliminariile Cupei Africii pe Națiuni 2027.

Dylan Batubinsika a revenit la antrenamentele FCSB

Din informațiile GOLAZO.ro, stoperul de 30 de ani a efectuat un RMN, iar investigația nu a indicat probleme medicale. Astfel, Batubinsika se antrenează normal cu echipa.

Fundașul a fost transferat de FCSB în această vară și a fost integralist în 7 partide.

Mai ratase duelurile cu FC Argeș (5-0 în Cupa României) și Dinamo (1-2 în Superliga), din cauza unei leziuni musculare, însă a revenit și jucat în duelurile cu Petrolul (2-2) și Universitatea Craiova (0-5).

Mihai Popescu, la 100%

În ceea ce îl privește pe Mihai Popescu, acesta nu a apucat să evolueze în acest sezon, după ce s-a accidentat la ultimele antrenamente ale echipei înaintea primului joc oficial din noua stagiune a Superligii (2-0 cu FC Argeș).

Au existat temeri că fundașul central de 33 de ani ar fi suferit o nouă ruptură de ligamente încrucișate, dar investigațiile au exclus o astfel de leziune. Diagnosticul a indicat o inflamație în zona ligamentelor, iar jucătorul a urmat un tratament PRP.

Fotbalistul își rupsese ligamentul încrucișat anterior al genunchiului stâng în octombrie 2025, în partida România - Austria, scor 1-0, din preliminariile Campionatului Mondial.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Popescu este 100% în acest moment și se antrenează alături de echipă.

Ar putea face parte din lotul echipei pentru prima dată în această stagiune la partida cu Oțelul Galați, programată pe 10 octombrie, cu începere de la ora 21:30.

Stoperul n-a mai evoluat într-un meci oficial de la barajul pentru Conference League, câștigat de FCSB cu 2-1 după prelungiri, contra rivalei Dinamo. Partida a avut loc pe 29 mai.

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