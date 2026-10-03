Liga Națiunilor  Victorie lejeră pentru Spania, în fața Cehiei + Anglia a demolat Croația. Toate rezultatele și clasamentele
Liga Națiunilor. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Victorie lejeră pentru Spania, în fața Cehiei + Anglia a demolat Croația. Toate rezultatele și clasamentele

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 23:39
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 23:49
  • Spania - Cehia 3-1. Victorie fără mari emoții pentru campioana mondială.
  • Anglia a zdrobit Croația, scor 7-0, în deplasarea din etapa #3.
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Campioana mondială este lider după primele 3 etape, cu maximum de puncte, în timp ce Anglia a acumulat 6 puncte după același număr de meciuri.

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Liga A, grupa 3

Croația - Anglia 0-7

  • Au marcat: Kane (8, 53), Bellingham (21), Gordon (39), Saka (45, 68), Rogers (87)

Spania - Cehia 3-1

  • Au marcat: Yamal (6), Rodri (35), Merino (89) / Slama (69)

Clasamentul în Liga A, grupa 3

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Spania39
2. Anglia36
3. Croația33
4. Cehia30

Liga B, grupa 1

Macedonia - Scoția 0-2

  • Au marcat: Bowie (7), McGinn (69 pen.)

Elveția - Slovenia 2-1

  • Au marcat: Janza (10 autogol), Ndoye (38) / Vipotnik (2)

Clasamentul în Liga B, grupa 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Elveția39
2. Slovenia34
3. Scoția34
4. Macedonia30

Liga C, grupa 1

Finlanda - Albania 2-1

  • Au marcat: Walta (26, 71) / Manaj (4)

Belarus - San Marino 4-0

  • Au marcat: Kontsevoy (46, 88), Shumansky (65), Ebong (68)

Clasamentul în Liga C, grupa 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Finlanda37
2. Albania36
3. Belarus34
4. San Marino30

Liga C, grupa 4

Estonia - Luxemburg 1-0

  • A marcat: Peetson (5)

Islanda - Bulgaria 3-0

  • Au marcat: Oskarsson (37, 60), Ellertsson (90)

Clasamentul în Liga C, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Islanda37
2. Estonia35
3. Luxemburg33
4. Bulgaria31

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