- Spania - Cehia 3-1. Victorie fără mari emoții pentru campioana mondială.
- Anglia a zdrobit Croația, scor 7-0, în deplasarea din etapa #3.
Campioana mondială este lider după primele 3 etape, cu maximum de puncte, în timp ce Anglia a acumulat 6 puncte după același număr de meciuri.
Liga A, grupa 3
Croația - Anglia 0-7
- Au marcat: Kane (8, 53), Bellingham (21), Gordon (39), Saka (45, 68), Rogers (87)
Spania - Cehia 3-1
- Au marcat: Yamal (6), Rodri (35), Merino (89) / Slama (69)
Clasamentul în Liga A, grupa 3
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Spania
|3
|9
|2. Anglia
|3
|6
|3. Croația
|3
|3
|4. Cehia
|3
|0
Liga B, grupa 1
Macedonia - Scoția 0-2
- Au marcat: Bowie (7), McGinn (69 pen.)
Elveția - Slovenia 2-1
- Au marcat: Janza (10 autogol), Ndoye (38) / Vipotnik (2)
Clasamentul în Liga B, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Elveția
|3
|9
|2. Slovenia
|3
|4
|3. Scoția
|3
|4
|4. Macedonia
|3
|0
Liga C, grupa 1
Finlanda - Albania 2-1
- Au marcat: Walta (26, 71) / Manaj (4)
Belarus - San Marino 4-0
- Au marcat: Kontsevoy (46, 88), Shumansky (65), Ebong (68)
Clasamentul în Liga C, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Finlanda
|3
|7
|2. Albania
|3
|6
|3. Belarus
|3
|4
|4. San Marino
|3
|0
Liga C, grupa 4
Estonia - Luxemburg 1-0
- A marcat: Peetson (5)
Islanda - Bulgaria 3-0
- Au marcat: Oskarsson (37, 60), Ellertsson (90)
Clasamentul în Liga C, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Islanda
|3
|7
|2. Estonia
|3
|5
|3. Luxemburg
|3
|3
|4. Bulgaria
|3
|1