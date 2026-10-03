„Cuvintele sunt de prisos”, a cuvântat Drăgușin. Sunt de acord cu fundașul Naționalei. Un singur lucru vreau, totuși, să observ, întrucât mi se pare emblematic pentru situația tricolorilor.

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Împingerea cu brațul a lui Lewandowski în careu de către Drăgușin a fost calificată de mulți, inclusiv de Drăgușin, ca „o greșeală”. Ceea ce arată fie deficiențe de vedere, fie de logică.

Gestul lui Drăgușin a fost INTENȚIONAT, și are o cauză precisă: pasa la Lewandowski a fost de vreo 30 de metri, mingea zburând mult prin aer.

Drăgușin s-a întors lent ca un pachebot ca să alerge după ea într-un trap de cal de circ. Bineînțeles că polonezul i-a luat prim-planul și se îndrepta spre gol.

Drăgușin l-a împins arogant, cu aerul „Cum îndrăznești să mă depășești?!”. Fundașul Fiorentinei e la fel de greoi în apărare ca Alibec în atac, fără să posede bagajul tehnic al acestuia.

Alții, mai românoși, au dat vina pe arbitru, care n-ar fi trebuit să dicteze penalty și eliminare. Singurul „argument”: îl cheamă Urs, ca pe atât de blestematul Urs Meier. Căci Urs Schneider a decis strict regulamentar.

Iar prăbușirea ulterioară a echipei nu are nicio legătură cu faptul că au avut un om în minus. Niciun gol dintre cele 5 care au urmat nu a fost pe contraatac, ci din situații poziționale în care apărarea noastră a fost ridicolă până la inexistentă.