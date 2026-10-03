„Sunt un lacom nenorocit”  Legenda lui Manchester United vrea să profite de scandalul cu City: „La naiba cu asta!” +7 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

„Sunt un lacom nenorocit” Legenda lui Manchester United vrea să profite de scandalul cu City: „La naiba cu asta!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 22:20
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 22:20
  • Paul Scholes (51 de ani), fostul mare mijlocaș al lui Manchester United, vrea să primească cea de-a 12 medalie de campion în Premier League, după scandalul în care este implicată Manchester City.
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Gruparea de pe Etihad a fost găsită vinovată săptămâna trecută, pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare în privința fair-play-ului financiar.

Situația a devenit și mai gravă după ce clubul englez a „mascat” o sumă care se ridică la peste 1 miliard de euro, printr-o serie de „contracte fictive” încheiate cu diverși parteneri între sezoanele 2009/10 și 2017/18. City a anunțat că nu va lăsa lucrurile așa și va face apel.

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Paul Scholes a cerut să primească cea de-a 12 medalie de campion în Premier League

După ce Manchester City a fost găsită vinovată, mai multe persoane au cerut ca titlurile câștigate de „cetățeni” în 2012, 2014 și 2018 să fie retrase.

În sezonul 2011/2012, City a câștigat campionatul în ultimul moment în fața rivalei Manchester United. Sergio Aguero a marcat golul de 3-2 în meciul cu Queens Park Rangers, în minutul 90+4, în ultima etapă!

Gruparea de pe Etihad obținuse atunci primul titlu după 44 de ani, deși a încheiat la egalitate de puncte cu United, 89. Diferența a fost făcută de golaveraj.

În contextul în care Manchester City a fost găsită vinovată, Paul Scholes a solicitat să primească cea de-a 12 medalie de campion în Premier League, în cazul în care clubului i se va retrage titlul.

Tot aud foști coechipieri spunând că vor să li se retragă trofeele, dar nu vor medaliile lor… La naiba cu asta, eu sunt un lacom nenorocit, vreau medalia mea”, a scris Paul Scholes pe Instagram.

FOTO. Golul lui Sergio Aguero care a decis titlul în sezonul 2011/2012 din Premier League

Golul lui Sergio Aguero cu QPR care a adus titlul lui Manchester City. Foto: captură X/@sportbible
Golul lui Sergio Aguero cu QPR care a adus titlul lui Manchester City. Foto: captură X/@sportbible

Galerie foto (7 imagini)

Golul lui Sergio Aguero cu QPR care a adus titlul lui Manchester City. Foto: captură X/@sportbible Golul lui Sergio Aguero cu QPR care a adus titlul lui Manchester City. Foto: captură X/@sportbible Golul lui Sergio Aguero cu QPR care a adus titlul lui Manchester City. Foto: captură X/@sportbible Golul lui Sergio Aguero cu QPR care a adus titlul lui Manchester City. Foto: captură X/@sportbible Golul lui Sergio Aguero cu QPR care a adus titlul lui Manchester City. Foto: captură X/@sportbible
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Cu 6 etape înainte de finalul acelui sezon, Manchester United avea un avans de 8 puncte! Clubul a pierdut ulterior cu Wigan (0-1), a remizat cu Everton (4-4) și a fost învinsă de rivala Manchester City (0-1).

„Cetățenii” au profitat de căderea lui United și și-au asigurat titlul în ultimul minut al meciul cu QPR, din ultima etapă!

Paul Scholes a evoluat pentru Manchester United în perioada 1992 - 2011. A revenit la clubul său de suflet în ianuarie 2012, după o jumătate de an de pauză, și și-a încheiat cariera în iulie 2013.

Pe Old Trafford, Scholes a cucerit 11 titluri în Premier League, 3 Cupe, 5 Supercupe și 2 Ligi ale Campionilor.

717 meciuri
a jucat Paul Scholes pentru Manchester United. A marcat 155 de goluri și a oferit 84 de pase decisive

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Manchester United Manchester City Premier League TITLU Paul Scholes acuzare
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