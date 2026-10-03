„Nu faci asta la 5-0!” Momentul care l-a șocat pe Mihai Stoica cu Polonia: „Ce a vrut să însemne gestul ăla?”

Mihai Stoica (61 de ani) a fost extrem de nemulțumit de comportamentul a doi jucători români în meciul cu Polonia, pierdut de „tricolori”, scor 0-6.

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Naționala pregătită de Gheorghe Hagi nu a avut nicio șansă la Varșovia și a suferit cea de-a treia înfrângere consecutivă din Liga Națiunilor.

Mihai Stoica, șocat de gestul lui Hindrich și Racovițan: „Nu faci asta!”

Oficialul FCSB a răbufnit la adresa celor doi jucători ai României, după un gest pe care aceștia l-au făcut la scorul de 5-0 în favoarea Poloniei.

„În meciul ăsta, la scorul de 5-0 pentru Polonia, o chestie care pe mine m-a uimit mai mult decât desfășurarea jocului. Un șut al unui jucător polonez a fost respins cu genunchiul de Racovițan și a bătut cuba cu Hindrich.

Hindrich a ieșit și a zis: «Bravo, bă!» și au bătut cuba. Și era 5-0! Nu bați cuba la 5-0, sub nicio formă!

Pui capul în pământ, poate încerci să-l muști pe unul, dar nu faci asta! Pentru că astea sunt niște chestii extrem de grave. Ce a vrut să însemne gestul ăla? Bravo, că e 5-0? Nu e în regulă”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

În meciul de vineri, Otto Hindrich a fost integralist în poarta României, în timp ce Bogdan Racovițan a intrat pe teren în minutul 67, în locul lui Dennis Man.

„Tricolorii” au evoluat în inferioritate numerică din minutul 22, după ce Radu Drăgușin a fost eliminat, în urma unui fault asupra lui Lewandowski în careu.

Pentru România urmează meciul cu Suedia de luni, 5 octombrie, de pe Arena Națională. Pentru acest duel, Gică Hagi nu se va putea baza pe Drăgușin și Ghiță, fiind suspendați, și Daniel Bîrligea, accidentat.

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