„Nicușor Dan e de vină” Un fost manager din FRF, acum deputat AUR, perspectivă-șoc după 0-6 cu Polonia: „El a blocat proiectul care ne-ar fi salvat” +40 foto
Nicușor Dan. Foto: Facebook
Nationala

„Nicușor Dan e de vină” Un fost manager din FRF, acum deputat AUR, perspectivă-șoc după 0-6 cu Polonia: „El a blocat proiectul care ne-ar fi salvat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 11:58
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 12:40
  • Polonia - România 6-0. Ciprian Paraschiv (51 de ani), fost director de dezvoltare în cadrul FRF și în prezent deputat AUR, l-a indicat pe președintele Nicușor Dan (56 de ani) drept unul dintre responsabilii pentru situația în care a ajuns sportul românesc.
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Paraschiv și-a legat discursul de proiectul legislativ care prevedea ca minimum 40% dintre sportivii de pe teren să fie români. Proiectul a fost contestat de Nicușor Dan la CCR și declarat ulterior neconstituțional.

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Polonia - România 6-0. Ciprian Paraschiv: „Nicușor Dan e de vină. El a blocat proiectul care ne-ar fi salvat”

„România a pierdut aseară cu 6-0. Știu, suntem cu toții triști. Nu știu dacă în istoria echipei naționale a mai suferit o înfrângere atât de mare. Gică Hagi nu este vinovat.

Dacă fotbalul românesc, dacă sportul românesc se va duce la nivelul cel mai de jos, Nicușor Dan este vinovatul! După meciul cu Bosnia, Gică Hagi a ieșit public și a strigat ceea ce noi știam cu toții, însă doar unii dintre noi am fost mai vocali.

România are nevoie de un proiect de țară pentru sport”, a spus acesta.

Acel proiect de țară sau, mă rog, una dintre cele mai importante părți din proiectul de țară pentru fotbal, pentru sport, s-a aflat la 30 de zile distanță de a fi implementat. Ce a făcut Nicușor Dan? S-a opus și a trimis proiectul la CCR, blocându-l în loc să-l promulge. Ciprian Paraschiv, deputat AUR

Legea prevedea ca minimum 40% dintre sportivii aflați pe teren să fie români. În fotbal, asta ar fi însemnat cel puțin cinci jucători români în teren.

Regula urma să intre în vigoare din sezonul 2026-2027, iar cluburile care nu o respectau riscau amenzi între 500.000 și un milion de lei.

„CCR, instituția care este mai politizată decât Tribunalul din Vaslui, pentru că acolo oamenii sunt desemnați politic. Instituția care și-a bătut joc de votul românilor, anulând alegerile, și-a bătut joc și de viitorul sportului românesc.

Sigur, la presiunea unui deputat, pe care efectiv mi-e lehamite să-l mai nominalizez, și a unor cluburi care au pus mai presus propriul interes decât interesul național”, a mai spus acesta.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Eduard Novak, mesaj ironic după 0-6

După înfrângerea României, și Eduard Novak, fostul ministru al Sportului de numele căruia este legată regula de 40%, a reacționat.

„Vreau să le mulțumesc personal tuturor «experților» care au blocat «Legea Novak» – regula cu minimum 40% jucători români pe teren.

Că, altfel, cine știe… poate luam 10-0 de la Polonia.
Uneori, rezultatele spun mai mult decât toate teoriile și argumentele «specialiștilor»”, a transmis Novak.

România a pierdut cu 0-6 în Polonia și a ajuns la trei înfrângeri din trei meciuri în actuala ediție a Ligii Națiunilor.

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

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