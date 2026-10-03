România, surclasată de Ungaria După eșecul dramatic suferit de CSM București, Gloria Bistrița a fost surclasată la Gyor
Foto: Imago
Handbal

România, surclasată de Ungaria După eșecul dramatic suferit de CSM București, Gloria Bistrița a fost surclasată la Gyor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 20:36
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 20:48
  • CSM București a fost învinsă dramatic de Ferencvaros, scor 23-24, în etapa #4 din Liga Campionilor.
  • Gazdele au marcat golul victoriei cu câteva secunde înainte de final!
  • Tot în această rundă a competiției, Gloria Bistrița a pierdut meciul cu Gyor, scor 32-36.
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Vicecampioana României a suferit al doilea eșec consecutiv în Liga Campionilor.

În runda precedentă, „tigroaicele” au cedat în fața Borussiei Dortmund, scor 32-35, deși au avut un avantaj de 9 goluri.

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CSM București, învinsă dramatic de Ferencvaros în Liga Campionilor

Jucătoarele pregătite de Bojana Popovic au început mai bine partida și au preluat conducerea jocului. CSM București conducea cu 4-2, dar răspunsul lui Ferencvaros a venit rapid.

În doar 6 minute, gazdele au marcat 5 goluri și au dus scorul la 7-4, preluând astfel controlul meciului. Ferencvaros a încheiat prima repriză în avantaj, scor 13-11.

Formația din Ungaria a început în forță repriza secundă și a marcat două goluri consecutive, mărindu-și avantajul la patru goluri.

CSM București a pus presiune și a mai redus din diferența de pe tabelă. Cu un minut înainte de final, Ferencvaros conducea cu 23-22. Anne Mette Hansen a egalat miraculos cu puțin timp înainte de final, iar CSM spera să obțină victoria.

Din păcate, Ferencvaros a înscris cu 5 secunde înainte de finalul partidei și a obținut victoria, scor final 24-23.

  • Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 6 goluri, Harsfalvi 4, Simon 3, pentru gazde, respectiv Friis 7, Faluvegi 3, Pintea 3, pentru CSM Bucureşti.

Următorul meci al lui CSM București în Liga Campionilor este programat pe 11 octombrie, cu Esbjerg, pe teren propriu, de la ora 17:00.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

PoziţieEchipaMeciuriPuncte
1Ferencvaros48
2Brest Bretagne36
3Esbjerg36
4CSM București44
5Borussia Dortmund32
6Sola30
7Buducnost30
8Ljubliana30

Gloria Bistrița a pierdut la Gyor

Campioana României nu a avut parte de începutul de meci pe care și-l dorea. Gyor a deschis scorul prin Kari Dale și a preluat controlul partidei.

În minutul 7, Gloria Bistrița a egalat la 2-2, dar din acel moment, gazdele au condus constant pe tabelă. Prima repriză s-a încheiat cu scorul de 20-16 în favoarea echipei din Ungaria.

Gloria Bistrița a încercat să egaleze și a redus diferența la doar două goluri, scor 24-26, în minutul 47, grație reușitelor lui Ostase și Reichert.

Gyor a gestionat mai bine situația și nu i-a permis campioanei României să întoarcă scorul. În cele din urmă, gruparea maghiară s-a impus cu 36-32.

Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:

PoziţieEchipaMeciuriPuncte
1Metz48
2Gyor48
3Gloria Bistrița44
4Odense33
5NFH43
6Storhamar32
7Podravka42
8HSG Blomberg-Lippe40

În primele 3 meciuri, Gloria le-a învins pe Blomberg-Lippe (28-23) și Odense (29-27), dar a pierdut cu Metz (26-40).

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