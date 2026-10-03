POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Înainte de startul partidei, fanii „tricolorilor” prezenți la Varșovia au afișat un banner în care și-au exprimat aprecierea pentru țara gazdă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FRF a primit 2.750 de bilete, însă numai 1.000 de fani ai României au fost prezenți pe „Stadion Narodowy”.

POLONIA - ROMÂNIA 6-0 . Bannerul afișat de suporterii naționalei la Varșovia i-a impresionat pe polonezi

Înaintea partidei, în sectorul rezervat suporterilor echipei naționale a fost afișat un banner pe care scria „Polska serce Europy”, mesaj care se traduce prin „Polonia, inima Europei”.

Gestul i-a uimit pe jurnaliștii polonezi.

„La începutul acestui meci crucial, fanii români au dat dovadă de multă clasă.

Bannerul afișat în secțiunea oaspeților era adresat gazdelor: „Polonia, inima Europei”. O fotografie a bannerului a circulat rapid pe rețelele de socializare”, a scris sport.interia.pl.

La începutul lunii iulie, la Lublin, în timpul meciului cu Dinamo Kiev din preliminariile Europa League, suporterii de la Universitatea Cluj au afișat un banner cu următorul mesaj: „Plimbându-ne pe străzile Poloniei, vedem frumusețea Europei, așa cum ar trebui să fie ea”.

România a fost umilită de Polonia la fotbal

Din păcate pentru fanii României, după 0-1 la pauză, Polonia s-a dezlănțuit în repriza secundă și a marcat de 5 ori.

România a evoluat în inferioritate numerică din minutul 22, după eliminarea lui Drăgușin.

Returul dintre România și Polonia este programat pe 14 noiembrie. Până atunci, „tricolorii” au de jucat meciul de luni, cu Suedia, în timp ce polonezii vor juca în aceeași zi pe terenul Bosniei.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 5 4. România 3 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport