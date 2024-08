⚔️ Situation totalement ubuesque !



Le match entre la 🇨🇳 et la 🇫🇷 est interrompu depuis quelques minutes des suites d'un choc involontaire entre Enzo Lefort et son adversaire.



Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/ByZAD3R7ji