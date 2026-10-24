Hagi, ținta antrenorului?! Ianis a fost schimbat la pauză și Pereira a răbufnit: „Parcă n-am ieșit pe teren în prima repriză”

- Ianis Hagi, titular la Alanyaspor, dar înlocuit după 45 de minute, când echipa sa era condusă acasă, 0-2 cu Kocaelispor. S-a terminat 1-2.
- Antrenorul Joao Pereira s-a înfuriat în vestiar. Ce a făcut la pauză, ce a spus la final. O mulțime de reproșuri pentru cei din primul „11”.
Continuă sezonul neașteptat de slab al lui Ianis Hagi la Alanyaspor.
Un campionat în care a jucat șapte meciuri în primele nouă etape, influența lui fiind minimă:
- Zero goluri.
- O singură pasă decisivă.
Hagi, de două ori titular, mereu înlocuit repede
„Tricolorul” a fost doar de două ori titular și atunci nu a fost deloc bine pentru el.
- 7 septembrie: schimbat în minutul 40 la partida din deplasare cu Rizespor, la 0-0. Alanyaspor a învins cu 1-0.
- 23 octombrie: înlocuit la pauză, acasă, în fața lui Kocaeli, la 0-2. S-a terminat 1-2.
Vineri seară, la o zi după ce a împlinit 28 de ani, Hagi a fost folosit aripă dreaptă într-un sistem 3-4-3.
A avut o acțiune bună, dar centrarea sa nu a fost finalizată. În schimb, la cornerul din care Kocaeli a înscris pentru 0-2, nu marca pe nimeni în careu.
Antrenorul lui Hagi: „Nu am jucat, nu am alergat, nu am muncit. O mulțime de greșeli”
La sfârșitul partidei, antrenorul Alanyei a răbufnit la conferință.
„Parcă nici nu am ieșit pe teren în prima repriză. A fost ca și cum am fi rămas în vestiar. Nu am jucat, nu am alergat. Am făcut o mulțime de greșeli de pase. Am pierdut meciul din cauza acestei reprize”, a tunat Joao Pereira.
„Există două variante: fie ideile mele nu au fost bune, fie jucătorii nu au muncit cât ar fi trebuit”, a mai spus tehnicianul portughez, potrivit site-ului local yenialanya.com.
Am făcut trei schimbări la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi făcut zece. Acest joc nu e deloc suficient pentru mine sau pentru echipă Joao Pereira, antrenor Alanyaspor
S-a plâns iar de titulari: „Cred că voi avea coșmaruri, nu voi putea dormi. Încerc să înțeleg ce s-a întâmplat, de ce a fost așa.
Am pierdut 3 puncte, dar în prima repriză echipa nici măcar nu a fost pe teren”.