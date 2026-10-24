Hagi, ținta antrenorului?! Ianis a fost schimbat la pauză și Pereira a răbufnit: „Parcă n-am ieșit pe teren în prima repriză”

Ianis Hagi, titular la Alanyaspor, dar înlocuit după 45 de minute, când echipa sa era condusă acasă, 0-2 cu Kocaelispor. S-a terminat 1-2.

Antrenorul Joao Pereira s-a înfuriat în vestiar. Ce a făcut la pauză, ce a spus la final. O mulțime de reproșuri pentru cei din primul „11”.

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Continuă sezonul neașteptat de slab al lui Ianis Hagi la Alanyaspor.

Un campionat în care a jucat șapte meciuri în primele nouă etape, influența lui fiind minimă:

Zero goluri.

O singură pasă decisivă.

29,3 este media minutelor pe meci ale lui Ianis Hagi la Alanya în Super Lig 2026–2027

Hagi, de două ori titular, mereu înlocuit repede

„Tricolorul” a fost doar de două ori titular și atunci nu a fost deloc bine pentru el.

7 septembrie: schimbat în minutul 40 la partida din deplasare cu Rizespor, la 0-0. Alanyaspor a învins cu 1-0.

23 octombrie: înlocuit la pauză, acasă, în fața lui Kocaeli, la 0-2. S-a terminat 1-2.

Vineri seară, la o zi după ce a împlinit 28 de ani, Hagi a fost folosit aripă dreaptă într-un sistem 3-4-3.

Ianis a reușit sezonul trecut doar 5 goluri și două assisturi în 30 de meciuri la Alanya. Foto: Imago

A avut o acțiune bună, dar centrarea sa nu a fost finalizată. În schimb, la cornerul din care Kocaeli a înscris pentru 0-2, nu marca pe nimeni în careu.

Antrenorul lui Hagi: „Nu am jucat, nu am alergat, nu am muncit. O mulțime de greșeli”

La sfârșitul partidei, antrenorul Alanyei a răbufnit la conferință.

„Parcă nici nu am ieșit pe teren în prima repriză. A fost ca și cum am fi rămas în vestiar. Nu am jucat, nu am alergat. Am făcut o mulțime de greșeli de pase. Am pierdut meciul din cauza acestei reprize” , a tunat Joao Pereira.

„Există două variante: fie ideile mele nu au fost bune, fie jucătorii nu au muncit cât ar fi trebuit”, a mai spus tehnicianul portughez, potrivit site-ului local yenialanya.com.

Am făcut trei schimbări la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi făcut zece. Acest joc nu e deloc suficient pentru mine sau pentru echipă Joao Pereira, antrenor Alanyaspor

S-a plâns iar de titulari: „Cred că voi avea coșmaruri, nu voi putea dormi. Încerc să înțeleg ce s-a întâmplat, de ce a fost așa.

Am pierdut 3 puncte, dar în prima repriză echipa nici măcar nu a fost pe teren”.

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