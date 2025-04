U Cluj - Dinamo 2-4. Ioan Ovidiu Sabău, tehnicianul ardelenilor, a oferit primele reacții după eșecul de sâmbătă seara.

Acesta s-a declarat extrem de dezamăgit de atitudinea elevilor săi și nu acceptă ca un club precum U Cluj să fie tratat astfel.

Sabău a subliniat mai ales lipsa de dorință din a doua repriză, când jucătorii săi s-au lăsat dominați de adversar.

U Cluj - Dinamo 2-4 . Sabău: „ Mi-e rușine ca antrenor”

Antrenorul „șepcilor roșii” așteaptă acum oreacție din partea jucătorilor săi.

„În prima repriză am jucat bine, am reușit să și înscriem. Am reușit să închidem bine culoarele, spațiile și nu le-am dat șansă să șuteze, apoi au venit cele două goluri care i-au băgat în joc.

A doua repriză efectiv nu poate fi analizată, nu stiu ce ați văzut sau ce au văzut fanii. Niște jucători blazați și care n-au știut să lupte pentru interesele lor. Nu poți să renunți și să te lași dominat la tine acasă.

Mie mi-ar fi rușine și mi-e rușine ca antrenor în acest moment. A trebui să simtă și ei la fel cum simt și eu sau să aibă aceleași sentimente ca mine și să reacționeze dacă sunt profesioniști.

Noi am arătat astăzi foarte, foarte rău. Am controlat anumite momente de joc, dar în a doua repriza să intri la 3-2 și să nu te demarci, să nu ceri mingea, să nu câștigi dueluri... Dinamo a meritat și a fost mult mai bună azi, clar”, a declarat Sabău după meci, la Digi Sport.

Ioan Ovidiu Sabău, despre jucătorii absenți

Întrebat dacă absențele din lot au făcut și ele diferența astăzi, Sabău a răspuns:

„Toți cei care au lipsit sunt importanți, Jasper, Bic, Nistor, toți care au dus greul acestei echipe. Trebuie să văd cine mai are chef de fotbal, cine mai vrea să lupte pentru această echipă, dacă nu, nu e problemă, jucăm cu juniorii.

Nu-și bate nimeni joc de acest club, de suporteri. El va merge înainte”, a mai spus Sabău.

