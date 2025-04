U CLUJ - DINAMO 2-4. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul „câinilor”, s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi: „Trebuie să fiu fericit după acest meci”.

Tehnicianul croat nu are un obiectiv setat pentru finalul play-off-ului: „Nu vreau să vorbim despre ce poziție ne-ar satisface”.

După trei înfrângeri consecutive, Dinamo a reușit să spargă gheața și a obținut prima victorie în play-off, rezultat care o ajută să urce pe locul 4.

„Echipa a arătat personalitate, caracter, în prima repriză am fost foarte bine ofensiv, în a doua am fost mai concentrați pe apărare. Sunt fericit, e o victorie foarte importantă pentru noi.

Am încercat să avem posesie, am pierdut câteva mingi la mijloc, am cedat câteva tranziții la început, am reușit să obținem controlul jocului treptat. Știam că au jucători buni, cu viteză, și că nu e ușor.

Am făcut unele greșeli, am primit două goluri, dar Maxime (Sivis) a fost excelent ofensiv, asta ne-am dorit de la început. Astrit (Selmani) a fost bun, Perica la fel. La mijloc am controlat jocul, trebuie să fiu fericit după acest meci ”, a declarat Kopic la Digi Sport.

Zeljko Kopic: „Nu vrem să vorbim despre ce poziție ne-ar satisface”

Kopic are o misiune dificilă la Dinamo, fiind nevoit să motiveze niște jucători care nu au un obiectiv clar, având în vedere faptul că echipa nu poate evolua în cupele europene.

„Am avut o discuție în această săptămână. Cu CFR nu am arătat bine, cu FCSB am avut câteva momente bune, n-am fost la nivel maxim în duelurile cu adversarul.

Determinarea poate să facă diferența, avem în vestiar multe personalități foarte bune, sunt mândru de echipa mea”.

Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă ești mereu aproape și nu obții nimic, este foarte greu să menții ritmul. E important să ne odihnim, nu vrem să vorbim despre ce poziție ne-ar satisface, luăm totul meci cu meci. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

