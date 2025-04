Ivan Juric, demis Antrenorul a fost dat afară după ce Southampton a retrogradat matematic 

Ivan Juric (49 de ani) nu mai este antrenorul celor de la Southampton.

Este a doua concediere a antrenorului din acest sezon, după ce a fost dat afară și de la AS Roma.

După ce a pierdut meciul din Premier League contra celor de la Tottenham, Southampton l-a demis pe Ivan Juric din funcția de antrenor principal.

Ivan Juric, demis de Southampton

Ivan Juric a fost îndepărtat de la clubul britanic imediat după retrogradarea echipei în Championship. În contractul dintre club și antrenor exista o clauză prin care conducerea putea rezilia contractul, în caz de retrogradare.

Tehnicianul a rezistat în Anglia puțin peste trei luni, perioadă în care a obținut 2 victorii, 1 remiză și 13 înfrângeri.

Trupa lui Ivan Juric a retrogradat matematic în cea de-a doua ligă a Angliei cu șapte etape înainte de finalul sezonului, o premieră negativă în lunga istorie a Premier League.

Până în acest an, nicio echipă nu a retrogradat cu mai mult de 6 etape rămase de jucat.

9 echipe a antrenat Ivan Juric în cariera sa

Southampton: „Nu am văzut evoluție”

„Ivan a venit la Southampton într-un moment dificil și a avut misiunea să încerce să îmbunătățească o echipă într-o situație dificilă.

Din păcate, nu am văzut o evoluție așa cum am sperat, dar am dori să-i mulțumim lui Ivan și staff-ului său pentru onestitatea și munca asiduă, dar și pentru că au încercat să țină pasul în clasament.

Odată cu confirmarea retrogradării în campionat, credem că este important să le oferim fanilor, jucătorilor și personalului o oarecare claritate cu privire la viitor, pe măsură ce ne îndreptăm către o vară foarte importantă.

Procesul de găsire a unui nou manager care să ne conducă în timp ce căutăm să ne asigurăm o întoarcere imediată în Premier League a început și este condus de directorul tehnic al grupului Johannes Spors.

Între timp, Simon Rusk a acceptat să preia conducerea echipei în calitate de manager interimar pentru restul de șapte meciuri din acest sezon și va fi asistat de Adam Lallana”, a transmis Southampton.

